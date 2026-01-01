BILLY SHIHAN назвал самого недооценённого басиста в рок-музыке



Billy Shihan заявил, что Cliff Williams — самый недооценённый басист в рок-музыке, и назвал альбом AC/DC «Back In Black» величайшей рок-пластинкой всех времён.



Знаменитый басист провёл много времени в турах, гастролируя с Talas, Mr. Big, The Winery Dogs и другими.



В интервью Mind Behind the Music 14 марта Billy спросили, кого бы он выбрал в качестве самого недооценённого басиста. Он сразу же назвал Cliff'a Williams'a и рассказал, как басист AC/DC подарил ему бас-гитару:



«Cliff Williams был настолько добр — а я никогда не встречался с ним и вообще его не знал — что мой друг поехал к нему домой во Флориду и забрал несколько инструментов, чтобы продать их за него, потому что знаменитому человеку трудно продавать напрямую.



Он расчищал свою комнату с гитарами. И мой друг вернулся домой и позвонил мне: "Билли, ты дома?" Я такой: "Да. В чём дело?" А он: "Мне надо заехать". Я спрашиваю: Что происходит?" Он отвечает: "У меня кое-что есть." Я: "Ладно".



И вот он заходит с футляром. Я спрашиваю: "Что это?" Он открыл футляр. Это бас Hofner Beatle, а я обожаю Paul'a McCartney. Я говорю: "Откуда это?" Он отвечает: "Cliff Williams хотел, чтобы это досталось тебе"».



На вопрос, удалось ли ему встретиться с Cliff'ом, Shihan с сожалением ответил, что нет, но высоко оценил работу музыканта в AC/DC:



«Нет, я всё ещё надеюсь на это. Но Cliff Williams — просто замечательный человек. Я достал его номер у своего друга, позвонил ему и горячо поблагодарил. Мне нравится, как он играет, а "Back In Black" — это, пожалуй, лучший рок-альбом всех времён. Таково моё мнение».





