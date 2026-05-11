Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 50
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 49
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 26
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 50
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 49
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 26
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



11 май 2026 : 		 Вокалист DREAM THEATER о том, почему группа исполняет песни, записанные с другим барабанщиком

8 май 2026 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Может к концу года начнем сочинять»

16 апр 2026 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Исполнять целиком "Parasomnia" очень круто!»

6 мар 2026 : 		 DREAM THEATER снимут концерт в Чили

24 фев 2026 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

7 фев 2026 : 		 DREAM THEATER в Индии

27 янв 2026 : 		 Гитарист DREAM THEATER о работе с Дезмондом Чайлдом

19 янв 2026 : 		 DREAM THEATER продолжат выпуск концертных релизов

5 янв 2026 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Нам по кайфу играть новую пластинку!»

29 дек 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Выступать на высоком уровне всегда круто!»

26 дек 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER об отношениях с поклонниками

16 дек 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Мы начнем думать о новом альбоме в конце 2026»

20 ноя 2025 : 		 MIKE PORTNOY рад исполнять партии другого MIKE'a

11 ноя 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

10 ноя 2025 : 		 DREAM THEATER в кино

22 окт 2025 : 		 Новые релизы DREAM THEATER выйдут осенью

17 окт 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

14 окт 2025 : 		 DREAM THEATER не поедут в Европу в 26

10 окт 2025 : 		 DREAM THEATER в Ernie Ball

6 окт 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER о возвращении в группу Mike'a

20 сен 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

7 сен 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграли новый альбом

4 сен 2025 : 		 Новое видео DREAM THEATER

3 сен 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о возвращении барабанщика

16 авг 2025 : 		 DREAM THEATER и Z2 выпустят "Dream Theater - Parasomnia: The Graphic Album".

11 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист DREAM THEATER о том, почему группа исполняет песни, записанные с другим барабанщиком



zoom
James LaBrie из Dream Theater недавно объяснил, почему группа не убрала песни эпохи Mike'a Mangini из своих сет-листов. И это несмотря на то, что в группу вернулся её первоначальный барабанщик Mike Portnoy.

LaBrie рассказал о подходе группы к составлению сет-листов и о стремлении охватить все этапы истории Dream Theater.

«Mike Portnoy взял на себя ответственность за составление сет-листа. Он чрезвычайно методичен, аналитичен и тщателен в создании сет-листов, потому что он смотрит, когда мы в последний раз были в том или ином городе, в той или иной стране: "Что мы там играли в прошлый раз? Ладно, давайте сыграем это"».

Вокалист выступил в поддержку альбомов, созданных во время пребывания Mangini в составе группы:

«Я поддерживаю на 100 % те альбомы, которые мы создали с Mike'ом Mangini. На 100 %. Это отличные альбомы. Mike проделал великолепную работу. Он превосходный барабанщик. Он уникален. Он единственный в своём роде в своём стиле, в своём подходе. И я думаю, что именно это делает любого барабанщика чрезвычайно интересным и интригующим — наличие собственной индивидуальности, собственного подхода к музыке».

LaBrie объяснил, почему эпоха Mangini остаётся важной для идентичности группы:

«Потому что великие барабанщики чрезвычайно музыкальны, и у них есть нечто, что может быть едва уловимо, но именно все эти нюансы и интонации, которые они создают на своём инструменте, делают их теми, кем они являются. Исполнение пары песен из эпохи Mike'a Mangini важно и необходимо, потому что это мы. Это Dream Theater, но с другим барабанщиком».



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 май 2026
Corpsegrinder04
А чего там барабанщик крёстный отец что ли, чтобы из за него играть или не играть песни. Плюс я не думаю, что Мангини там вообще сочинял какие-либо мелодии или слова.
2019 альбом вообще лучший за последние лет 15, куда пизже последнего говна с Портнягой.
11 май 2026
father
Corpsegrinder04, согласен насчёт 2019. Но второй Майк даже в соавторстве где-то указан, так что он там был не просто стукачом в барабаны.
11 май 2026
Corpsegrinder04
father, ну в любом случае, он не такой композитор как Портной. Тот куда больше вклада внёс в плане музыки и мелодий как таковых, плюсом помню где-то читал, что он ещё и вокальные партии к своим песням напевает и объясняет как и где нужно петь вокалисту.
11 май 2026
G
GlowoErzum
Corpsegrinder04, а Джигурда что ли недостаточно профессиональный вокалист, чтобы самому решить как и где петь?
11 май 2026
Corpsegrinder04
GlowoErzum, если сам от и до сочинит композицию и вокальную линию к ней, то сам будет решать где чего и как исполнять. Если нет, будет делать так как говорят, попутно привнося свою подачу.
просмотров: 447

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом