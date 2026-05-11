Вокалист DREAM THEATER о том, почему группа исполняет песни, записанные с другим барабанщиком



James LaBrie из Dream Theater недавно объяснил, почему группа не убрала песни эпохи Mike'a Mangini из своих сет-листов. И это несмотря на то, что в группу вернулся её первоначальный барабанщик Mike Portnoy.



LaBrie рассказал о подходе группы к составлению сет-листов и о стремлении охватить все этапы истории Dream Theater.



«Mike Portnoy взял на себя ответственность за составление сет-листа. Он чрезвычайно методичен, аналитичен и тщателен в создании сет-листов, потому что он смотрит, когда мы в последний раз были в том или ином городе, в той или иной стране: "Что мы там играли в прошлый раз? Ладно, давайте сыграем это"».



Вокалист выступил в поддержку альбомов, созданных во время пребывания Mangini в составе группы:



«Я поддерживаю на 100 % те альбомы, которые мы создали с Mike'ом Mangini. На 100 %. Это отличные альбомы. Mike проделал великолепную работу. Он превосходный барабанщик. Он уникален. Он единственный в своём роде в своём стиле, в своём подходе. И я думаю, что именно это делает любого барабанщика чрезвычайно интересным и интригующим — наличие собственной индивидуальности, собственного подхода к музыке».



LaBrie объяснил, почему эпоха Mangini остаётся важной для идентичности группы:



«Потому что великие барабанщики чрезвычайно музыкальны, и у них есть нечто, что может быть едва уловимо, но именно все эти нюансы и интонации, которые они создают на своём инструменте, делают их теми, кем они являются. Исполнение пары песен из эпохи Mike'a Mangini важно и необходимо, потому что это мы. Это Dream Theater, но с другим барабанщиком».





