*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 26
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
STEVE VAI об Эдди Ван Халене: «Он всегда считал, что VAN HALEN — это и есть его сольные альбомы»



В новом интервью журналу Guitar Player легендарный гитарист Steve Vai рассказал, что однажды ему довелось услышать несколько неизданных композиций Эдди Ван Халена из его личного архива. Ниже приводится отрывок из беседы.

«Однажды я был у Эдварда дома, в его студии. Он меня пригласил. У него была комната, заваленная кассетами, он доставал их, и мы слушали. Он просто сидел, записывался и играл. Я слушал всё это и, скажу вам, никто не играет так, как играют, когда сидят в своей комнате в одиночестве. Это была целая библиотека кассет, и там был классный материал. Я сказал: "Почему бы тебе не записать сольный альбом?" Но он всегда считал, что Van Halen — это и есть его сольные альбомы».

Сейчас Vai с нетерпением ждёт, что же может появиться из архивов Van Halen, которые брат Эдди Alex Van Halen в настоящее время систематизирует с помощью Steve'a Lukather'a.

«Я уверен, что там найдётся много интересного материала, и это будет здорово. И я очень рад, что Alex работает с Luk'ом. Из всех, кого я знал на протяжении многих лет, Luk и Эдвард были похожи друг на друга больше всех. Так что это подходящий человек, который может помочь в этом деле».

Alex подтвердил, что он и Lukather изучают записи, которые остались от Эдди. Никаких подробностей о том, что может быть выпущено и когда, не сообщалось.



