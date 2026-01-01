DEF LEPPARD обещают удивить очень многих

Вокалист DEF LEPPARD Joe Elliot в недавнем интервью поговорил о новом материале коллектива и начал с песни "Rejoice", которая была выпущена в начале года:

««Это стопроцентная открывашка. По сути, это первый трек, который мы выпустили с нашего нового альбома, который выйдет в начале следующего года. Но поскольку у нас была резиденция в Вегасе, мы решили, что это идеальная возможность представить новый материал именно на этих шоу. Все должно было выглядеть очень эффектно.

Caesars Palace — фантастическое место для такой группы, как мы. Есть что-то особенное в формате резиденции — он полностью меняет твой взгляд на сет-лист. Это совсем не то же самое, что обычный тур. Поэтому, помимо того, что мы вернули песни вроде “White Lightning”, которую не играли 33 года, переставили сет, переосмыслили его и сделали более театральным — потому что это Вегас, — нам показалось, что “Rejoice” идеально подходит для открытия шоу. Самое крутое в концертах в Caesars Palace — сцена опускается вниз, так что можно эффектно выехать наверх, как бойз-бэнд. [Смеется] Ну и сухой лед, вся эта история. А драм-луп в начале можно растянуть подольше, чтобы разогреть толпу. В этом есть что-то очень исконное, так что место было идеально для премьеры.

И вообще, это один из лучших вариантов, чтобы впервые сыграть новый трек в качестве открывающего номера, потому что публика уже и так на взводе от того, что ты сейчас выйдешь на сцену. В такой момент уже не так важно, что именно ты играешь, если только это будет какая-то акустическая баллада. “Rock! Rock! (Till You Drop)” тоже бы отлично сработала, но “Rejoice” подошла лучше, потому что это новая песня. И тут уже чисто психологический момент — показать, что мы все еще актуальная группа. Что мы не просто “наследие прошлого”, не группа, катающая банальный тур greatest hits. Нам хотелось встряхнуть всех.

И сама песня очень воодушевляющая. Когда я сказал Phil [Collen, гитарист DEF LEPPARD]: “Слушай, у меня есть текст, который начинается со строчки: ‘I’m bored with boredom. I’m sick of all this flack.’ Это про человека, который находится в плохом состоянии и хочет выбраться куда-то лучше, поэтому в припеве и звучит ‘I wanna go higher.’ Нам нужно что-то с крутым драм-лупом и средним темпом. У тебя есть что-нибудь?” И он такой: “Вообще-то да”. Прислал мне инструментал, и я сразу: “Это идеально”.

Мы собрали эту песню, наверное, за полдня, потому что все части уже были готовы. Он написал свою часть, сам того не зная для меня, а я написал текст, сам того не зная для него. И когда мы рассказали друг другу, что у нас есть идея песни — бум. Такое происходит не всегда. Обычно одна песня на альбом рождается вот так легко, а остальные — это уже тяжелая работа».

Говоря о том, чего фанатам ждать от нового альбома DEF LEPPARD, Joe сказал:

«Это очень разнообразная пластинка. Очень эклектичная. Думаю, она многих удивит. Но если я сейчас расскажу слишком много, то сюрприза уже не получится. Но скажу вот что: если посмотреть на то, куда DEF LEPPARD двигались музыкально последние лет пятнадцать — от альбома “Def Leppard” до “Diamond Star Halos” и даже переработок материала для “Drastic Symphonies”, — то люди не должны удивляться тому, как наша музыка работает в таких форматах.

Когда слушаешь “Drastic Symphonies”, вещи вроде “Switch 625” начинают звучать как погоня из фильма про Джеймса Бонда — а именно так мы, наверное, всегда и должны были звучать. Или фортепиано-версия “Pour Some Sugar On Me”. Если песню можно сыграть совершенно иначе, чем обычно, и она все равно работает — значит, песня хорошая. Мы всегда говорим: если песню можно сыграть у костра под акустику, значит, она хороша вне зависимости от аранжировки.

И сейчас мы пишем материал именно с таким подходом. Там будут большие, помпезные — не хочу говорить “баллады”, но более медленные вещи в духе QUEEN или Elton John, потому что есть фортепиано. А есть и другой материал… Мне кажется, мы записали самую быструю песню в истории группы. И еще куча всего между этими крайностями. Что-то будет звучать так, как вы и ожидаете от нас, потому что это то, что мы делаем. А где-то мы ушли вообще в сторону и решили: “Ладно, давайте попробуем. Будет интересно посмотреть, как люди на это отреагируют, потому что ничего подобного мы раньше не делали”.

И в этом весь кайф. Мы не хотим записывать “Pyromania 2”. Мы не хотим делать “Hysteria 2”. Мы уже это сделали. Нам хочется сделать что-то другое, но не менее интересное».




