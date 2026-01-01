17 май 2026



Смогут ли TOOL в Сфере?



В рамках недавнего интервью с гитаристом TOOL у него спросили, правда ли группа думает о концертах в Сфере:



«Мы должны были открывать это заведение. Нам предложили, но из-за «игры престолов» в группе у нас просто не получилось это организовать. В итоге они пригласили U2, и я думаю, что нас всё равно бы оттеснили в сторону. Но они были очень заинтересованы в том, чтобы мы там выступили, поэтому с момента открытия мы обсуждаем с ними возможность проведения там какой серии концертов. Здесь много технических деталей, вопросов бюджета, денег и сроков. Так что все это очень сложно. Но я полагаю, что в какой-то момент мы это все таки сделаем!»







