Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 72
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 72
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 26
[= ||| все новости группы



*

Tool

*



17 май 2026 : 		 Смогут ли TOOL в Сфере?

16 фев 2026 : 		 TOOL думают о Сфере

27 ноя 2025 : 		 Басист TOOL: «Да, мы работаем над новой музыкой»

26 авг 2025 : 		 Гитарист TOOL о финальном шоу BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 Группа TOOL выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

17 фев 2025 : 		 TOOL планируют новую музыку

27 окт 2024 : 		 TOOL замутили свой фестиваль

14 мар 2024 : 		 Барабанщик TOOL о своем инструменте

14 фев 2024 : 		 TOOL не планируют ждать еще 13 лет

4 фев 2024 : 		 DANNY CAREY о новом TOOL

11 янв 2024 : 		 чОрный пояс вокалиста TOOL

10 янв 2024 : 		 YOYOKA исполняет TOOL

22 ноя 2023 : 		 ALEX LIFESON присоединился на сцене к TOOL

16 окт 2023 : 		 Видео полного выступления TOOL

12 окт 2023 : 		 У TOOL много идей

9 окт 2023 : 		 Видео полного выступления TOOL

6 сен 2023 : 		 Вокалист TOOL о Power Trip

31 авг 2023 : 		 Винодел из TOOL приглашает на дегустацию

23 май 2023 : 		 Вокалист TOOL прикинулся драг-квин

26 янв 2023 : 		 С барабанщика TOOL сняли обвинения

9 дек 2022 : 		 Барабанщик TOOL предстанет перед судом зимой

20 июл 2022 : 		 Новый трек от басиста TOOL

28 июн 2022 : 		 Винил TOOL выйдет летом

11 июн 2022 : 		 Вокалист TOOL четыре раза цеплял COVID-19

18 мар 2022 : 		 Новое видео TOOL

15 мар 2022 : 		 TOOL не будут ждать 13 лет, чтобы выпустить альбом
Показать далее
| - |

|||| 17 май 2026

Смогут ли TOOL в Сфере?



zoom
В рамках недавнего интервью с гитаристом TOOL у него спросили, правда ли группа думает о концертах в Сфере:

«Мы должны были открывать это заведение. Нам предложили, но из-за «игры престолов» в группе у нас просто не получилось это организовать. В итоге они пригласили U2, и я думаю, что нас всё равно бы оттеснили в сторону. Но они были очень заинтересованы в том, чтобы мы там выступили, поэтому с момента открытия мы обсуждаем с ними возможность проведения там какой серии концертов. Здесь много технических деталей, вопросов бюджета, денег и сроков. Так что все это очень сложно. Но я полагаю, что в какой-то момент мы это все таки сделаем!»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 140

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом