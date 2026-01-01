Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 24
[= ||| все новости группы



*

Daughtry

*



13 май 2026 : 		 Делюкс-издание от DAUGHTRY

11 фев 2026 : 		 CHRIS DAUGHTRY о фейковых фото от ИИ

31 янв 2026 : 		 Новое видео DAUGHTRY

30 окт 2025 : 		 Новое видео DAUGHTRY

28 июл 2025 : 		 Новая песня DAUGHTRY

14 июл 2025 : 		 JOEY BELLADONNA присоединился на сцене к DAUGHTRY

2 июл 2025 : 		 CHRIS DAUGHTRY: «ИИ не в состоянии воспроизвести человеческие эмоции»

27 апр 2025 : 		 Новая песня DAUGHTRY

24 окт 2024 : 		 Новое видео DAUGHTRY

30 сен 2024 : 		 Новая песня DAUGHTRY

11 авг 2024 : 		 Новая песня DAUGHTRY

28 июн 2024 : 		 Новая песня DAUGHTRY

25 июн 2024 : 		 DAUGHTRY планирует выпуск двух ЕР

5 апр 2024 : 		 Новое видео DAUGHTRY

31 мар 2024 : 		 Новая песня DAUGHTRY

14 фев 2024 : 		 DAUGHTRY стали первыми

25 авг 2023 : 		 Новое видео DAUGHTRY
| - |

|||| сегодня

Делюкс-издание от DAUGHTRY



zoom
DAUGHTRY сообщили о том, что пятого июня Big Machine Rock выпустят "Shock To The System (Deluxe)", в которой вошли "Shock To The System (Part 1)" и "Shock To The System (Part 2)". Релиз будет доступен в следующих вариантах:

* Original double vinyl with one disc that is blue with an orange splatter and the second disc that is orange with a blue splatter that will be widely available.
* Limited-edition glow-in-the-dark double vinyl signed by the band (only 250 available)
* Limited-edition metallic silver picture-disc double vinyl (only 250 available)

Трек-лист:

01. The Reckoning
02. Artificial
03. Pieces
04. Shock To The System
05. Nervous (Explicit)
06. The Dam
07. The Seeds
08. Divided
09. The Day I Die
10. The Bottom
11. Terrified (Explicit)
12. Razor
13. Antidote (Full Mix)
14. Antidote
15. The Dam (Live)
16. Antidote (Live)
17. The Day I Die (Live)
18. Artificial (Live)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 42

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом