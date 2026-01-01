Делюкс-издание от DAUGHTRY

DAUGHTRY сообщили о том, что пятого июня Big Machine Rock выпустят "Shock To The System (Deluxe)", в которой вошли "Shock To The System (Part 1)" и "Shock To The System (Part 2)". Релиз будет доступен в следующих вариантах:
* Original double vinyl with one disc that is blue with an orange splatter and the second disc that is orange with a blue splatter that will be widely available.
* Limited-edition glow-in-the-dark double vinyl signed by the band (only 250 available)
* Limited-edition metallic silver picture-disc double vinyl (only 250 available)
Трек-лист:
01. The Reckoning
02. Artificial
03. Pieces
04. Shock To The System
05. Nervous (Explicit)
06. The Dam
07. The Seeds
08. Divided
09. The Day I Die
10. The Bottom
11. Terrified (Explicit)
12. Razor
13. Antidote (Full Mix)
14. Antidote
15. The Dam (Live)
16. Antidote (Live)
17. The Day I Die (Live)
18. Artificial (Live)
