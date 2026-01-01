|||| 17 май 2026

DEVIN TOWNSEND: «Вокалисту сложно — ему не спрятаться»



DEVIN TOWNSEND в недавнем интервью поговорил о том, как смог сохранить голос на протяжении долгой карьеры:

«Не знаю. Правда, не знаю, потому что, по идее, этого не должно было случиться. Ну, может, если смотреть с практической стороны, то дело в том, что я не так уж много пою, так что просто берегу голос. [Смеется] Я не пою в душе, не хожу по дому напевая. Я не пою ради удовольствия. Я пою, когда мне нужно петь. Так что это почти как если бы у меня был определенный запас голоса на всю жизнь, и я просто растянул его на более долгий срок.

В первый год, когда я пел со Steve [Vai], помню, я пошел к вокальному преподавателю, и он, увидев мою технику, всерьез переживал, что я не смогу петь дольше года. Но прошло уже почти 40 лет, ха-ха. Так что не знаю. [Смеется]»

После того как интервьюер отметил, что в вокале Devin есть «агрессия», но при этом он полностью контролирует свой голос, Townsend сказал:

«Ну, мой голос — это просто я сам. Думаю, самое сложное в том, чтобы быть певцом, — это то, что тебе негде спрятаться. И если ты неуверенный в себе человек или, скажем так, немного отстраненный, как я вижу себя, то становится огромным психологическим испытанием говорить свою правду и одновременно принимать тот факт, что будут люди, которые тебя не поймут, неправильно истолкуют или еще что-то в этом духе. И та работа, которую я проделал над собственной жизнью, чтобы оставаться уравновешенным и держать себя в балансе, — это те же самые приемы, которые, в каком-то смысле, дали мне контроль над голосом.

Чем больше я учился заботиться о себе и относиться к себе нормально, тем лучше становился мой голос. Думаю, много лет мой голос был для меня воплощением той части меня самого, которую я пытался подавить или скрыть. Типа, я не хотел, чтобы меня видели таким, какой я есть. И все это изменилось [смеется], особенно за последние пару лет. Хотя даже до этого мне казалось, что проблемы уже нет, но иногда жизнь ставит тебя в такие ситуации, когда у тебя просто нет выбора, кроме как увидеть правду. И вот тогда я стал куда лучше контролировать свой голос — просто потому, что перестал убегать от самого себя. Так что, насколько бы непрактичным это ни было как совет другим вокалистам, мой единственный вокальный “экзерсис” — это попытаться разобраться у себя в голове. И тогда голос тоже станет лучше».

На вопрос о том, как изменились его отношения с музыкальной индустрией с приходом соцсетей и стриминговых сервисов, Devin ответил:

«Ну, я нанял команду людей, которые младше меня… Думаю, это единственное решение, потому что иначе тебе приходится всем этим жить, а если тебе это неинтересно… Единственное, что меня действительно волнует в индустрии и в моей роли, — это аудитория. Я хочу передавать те образы, которые мне посчастливилось услышать внутри себя, максимально точно к их изначальному творческому импульсу. Это самое главное — уважать само видение, каким бы оно ни было. И если у меня есть идея и она меня захватывает, то самое важное — реализовать ее правильно, вне зависимости от того, что об этом подумают другие.

А уже второе — это желание хорошо делать свою работу для слушателей. Если ты выступаешь, пишешь музыку или занимаешься сведением, круто уметь по максимуму отдавать что-то аудитории. Но индустрия изменилась, соцсети все изменили, и теперь, если тебе по-настоящему неинтересна вся эта часть, тебе нужны люди, которые будут помогать. Сейчас мне повезло: у меня есть команда, которая говорит: “Так, сегодня снимаем playthrough-видео. Сегодня делаем вот это”. И благодаря такому подходу ты можешь оставаться активным и продолжать общаться со своей аудиторией, а это прекрасно. Но мне не приходится жертвовать всеми моментами творческого потенциала из-за ощущения, что я обязан… Моя работа не может сводиться только к соцсетям. Моя работа — это музыка. И этот переходный период, который продолжается уже, наверное, лет десять, был довольно непростым и многослойным.

Нужно очень-очень четко понимать, в чем твое главное намерение. И мне потребовалось очень много времени, чтобы снова прийти к мысли, что я должен концентрироваться именно на музыке. На создании. На идеях — бесконечных идеях. И хотя это риск, я просто сказал себе: “Хорошо, если я найму людей и построю систему, которая позволит мне воплощать все это, значит, будет переход из одной жизни в другую”.

И именно такими были последние полтора года — наймом людей и строительством студии. Потому что я лучше всего работаю тогда, когда могу просто творить. Когда могу проснуться, писать музыку, генерировать идеи, а потом делегировать задачи: “Ты делаешь это, ты — вот это, а я займусь этим”, и так далее, и тому подобное. А последние несколько лет все было совсем иначе. Я постоянно думал: “Надо запостить что-то, надо снять видео, надо…” Понимаешь, о чем я? И мне кажется, это в какой-то степени убило мою мотивацию.

Так что сейчас, после всего строительства и найма людей, я просто жду, когда начнет уходить выгорание, когда спадет усталость. И это уже происходит. Определенно происходит. Но когда все окончательно устаканится, я смогу создавать просто огромное количество творческого контента. Сейчас я могу делать очень много. Мне просто сначала надо немного поспать, но я уже почти у цели!»




