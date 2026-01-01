сегодня



MASTODON завершили запись



Вокалист MASTODON Brann Dailor в недавнем интервью сообщил, что группа завершила запись нового альбома:



«Мы очень этому рады этому. Для нас это был сложный альбом, очень эмоциональный период. Я потерял маму, мы пережили все эти потрясения с Брентом, а потом он погиб. Это было тяжело. Все это отражено в музыке, все это отражено в песнях, и я с нетерпением жду, когда мы выпустим пластинку и представим её миру, потому что мы уже довольно долго все готовили. Многие из этих вещей, по крайней мере, основные наброски того, что составляет этот альбом, мы готовили уже два года. За это время многое случилось».



На вопрос, есть ли в новом студийном альбоме какие-либо музыкальные вклады от Брента, он ответил:



«Нет. Это все новый материал. К концу, к сожалению, было трудно заставить его спуститься в [репетиционную] комнату. Он был заинтересован в других вещах, что было нормально. То еще было времечко [Смеется] Я был тем, кто говорил: «Давай, чувак. Приезжай. Давай поимпровизируем». А он был свободным духом. Ему хотелось кататься на мотоцикле и заниматься тем-то и тем-то. Он был там, куда его заносил ветер. К сожалению, это не было репетиционная база, чтобы работать над риффами. Немного разочаровывало, но я не возражал. "Эй, чувак, каждый может делать в своей жизни то, что хочет. Если ты несчастлив и не хочешь этим заниматься, найди то, что будет приносить радость и вперед!"»







+1 -0



просмотров: 66

