Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 72
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 72
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 26
[= ||| все новости группы



*

Dark Angel

*



17 май 2026 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Трэш сильно повлиял на гранж»

8 апр 2026 : 		 DARK ANGEL ушли с Reversed Records

6 апр 2026 : 		 Почему DARK ANGEL не выходят на бис?

12 ноя 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Да не делал ИИ нам обложку!»

29 окт 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Lars был всегда прав!»

16 сен 2025 : 		 Видео полного выступления DARK ANGEL

15 сен 2025 : 		 Почему нового альбома DARK ANGEL нет на Spotify?

21 авг 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Пока здоров, буду играть на все сто!»

19 авг 2025 : 		 Новый альбом DARK ANGEL выйдет осенью

5 июл 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL о главном уроке музыкальной индустрии

27 июн 2025 : 		 «Тиснул ли Lars партии One у DARK ANGEL?» Отвечает GENE HOGLAN

11 июн 2025 : 		 DARK ANGEL целиком исполнили "Darkness Descends"

9 июн 2025 : 		 Новый альбом DARK ANGEL выйдет до конца года

6 июн 2025 : 		 Новая песня DARK ANGEL

27 май 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Ну и что, что новая пластинка похожа на прошлую»

18 май 2025 : 		 Почему DARK ANGEL так долго ничего не выпускали?

17 май 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Мы отлично отыграли в Бразилии!»

6 май 2025 : 		 DARK ANGEL выступили без гитариста

15 апр 2025 : 		 Басист DARK ANGEL защищает новую песню

14 апр 2025 : 		 Новая песня DARK ANGEL

8 апр 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «В 2025 альбом будет!»

2 апр 2025 : 		 Обложка нового альбома DARK ANGEL

25 мар 2025 : 		 DARK ANGEL сыграли две новые песни

24 мар 2025 : 		 DARK ANGEL сыграли новые песни

23 мар 2025 : 		 Тизер нового материала DARK ANGEL

13 мар 2025 : 		 DARK ANGEL обещают сыграть новые песни
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик DARK ANGEL: «Трэш сильно повлиял на гранж»



zoom
GENE HOGLAN в недавнем интервью ответил на вопрос, ощущал ли он в те далёкие времена трэша, четыре десятилетия назад, что является участником движения, навсегда изменившего музыку:

«Совершенно не ощущал. Мы понятия не имели, что всё это значит. Мы просто плыли против течения, потому что в то время трэш, глэм-металл, кок-рок, как бы люди это ни называли, просто хард-рок, радио-рок — всё это было на подъёме. А мы, выпуская тогда просто брутальную музыку, были совершенно неприемлемы для масс. Вероятно, это были фанаты, которые тоже устали от глэм-металла и лака для волос. Вся эта музыка казалась какой-то пластиковой. Всё это казалось фальшивкой. Эти парни на выходных брызгали волосы лаком и делали причёски, а в будни шли на свою обычную работу. Так что, по крайней мере, трэш-металл был настоящим. Мы выходили на сцену в том, же, что носили в повседневной жизни. А музыка, которую мы играли, была по-настоящему агрессивной в противовес тому, что происходило в то время на глазах у публики. Так что мы не предполагали, что из этого что-то выйдет. Это была просто музыка, которую мы любили играть. Это была музыка, которую мы любили создавать. Нам очень нравилось помогать создавать эту сцену. Но до какой степени это дошло, мы и понятия не имели. Мы играли музыку, которую любили. И, как я уже сказал, я думаю, что многие люди немного устали от всех глэм-металлических групп, которые звучали одинаково, выглядели одинаково, пели тексты с одинаковыми темами — вечеринки, девушки, езда на машине и тому подобное. Мы просто пытались вырваться из того шаблона, который создали другие, и вот к чему это привело. И это удивительно — спустя 43 года обсуждать те ранние дни.

Я всегда ощущал нечто подобное. Когда металл словно исчез в начале 1990-х, он просто вернулся в андеграунд, как это было для всех нас. Он никогда не умирал, но единственное, что осталось верным всему этому, — это все трэш-группы или группы, основанные на трэше и подверженные его влиянию. Именно эти ребята смогли удержаться на гребне волны. Все мы, кто был в более тяжёлой части сцены, гордились тем, где мы были. Мы все гордились тем, что сделали, так что нам нечего было стыдиться. Когда появился гранж и люди думали, что гранж убил металл, это было не так. На гранж очень сильно повлиял трэш. Это слышно. Поговорите с парнями из всех известных гранж-групп, и они скажут: "Мы любили трэш. Мы были увлечены трэшем". Так что трэш был широко распространённым и влиятельным музыкальным стилем. По моему мнению, он оказал влияние на всё, что появилось после него. Дэт-металл, грайндкор, всё, что было действительно тяжёлым, я думаю, произошло от эпохи трэша. Так что когда есть такие крепкие корни, деревья вырастают высокими».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

17 май 2026
Вашингтон Ирвинг
Музыкально могу лишь Gruntruck с песней Flesh Fever вспомнить, вот там были трэшевые прострелы, и на этом влиянием трэша на гранж заканчивается.
просмотров: 86

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом