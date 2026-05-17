Барабанщик DARK ANGEL: «Трэш сильно повлиял на гранж»



GENE HOGLAN в недавнем интервью ответил на вопрос, ощущал ли он в те далёкие времена трэша, четыре десятилетия назад, что является участником движения, навсегда изменившего музыку:



«Совершенно не ощущал. Мы понятия не имели, что всё это значит. Мы просто плыли против течения, потому что в то время трэш, глэм-металл, кок-рок, как бы люди это ни называли, просто хард-рок, радио-рок — всё это было на подъёме. А мы, выпуская тогда просто брутальную музыку, были совершенно неприемлемы для масс. Вероятно, это были фанаты, которые тоже устали от глэм-металла и лака для волос. Вся эта музыка казалась какой-то пластиковой. Всё это казалось фальшивкой. Эти парни на выходных брызгали волосы лаком и делали причёски, а в будни шли на свою обычную работу. Так что, по крайней мере, трэш-металл был настоящим. Мы выходили на сцену в том, же, что носили в повседневной жизни. А музыка, которую мы играли, была по-настоящему агрессивной в противовес тому, что происходило в то время на глазах у публики. Так что мы не предполагали, что из этого что-то выйдет. Это была просто музыка, которую мы любили играть. Это была музыка, которую мы любили создавать. Нам очень нравилось помогать создавать эту сцену. Но до какой степени это дошло, мы и понятия не имели. Мы играли музыку, которую любили. И, как я уже сказал, я думаю, что многие люди немного устали от всех глэм-металлических групп, которые звучали одинаково, выглядели одинаково, пели тексты с одинаковыми темами — вечеринки, девушки, езда на машине и тому подобное. Мы просто пытались вырваться из того шаблона, который создали другие, и вот к чему это привело. И это удивительно — спустя 43 года обсуждать те ранние дни.



Я всегда ощущал нечто подобное. Когда металл словно исчез в начале 1990-х, он просто вернулся в андеграунд, как это было для всех нас. Он никогда не умирал, но единственное, что осталось верным всему этому, — это все трэш-группы или группы, основанные на трэше и подверженные его влиянию. Именно эти ребята смогли удержаться на гребне волны. Все мы, кто был в более тяжёлой части сцены, гордились тем, где мы были. Мы все гордились тем, что сделали, так что нам нечего было стыдиться. Когда появился гранж и люди думали, что гранж убил металл, это было не так. На гранж очень сильно повлиял трэш. Это слышно. Поговорите с парнями из всех известных гранж-групп, и они скажут: "Мы любили трэш. Мы были увлечены трэшем". Так что трэш был широко распространённым и влиятельным музыкальным стилем. По моему мнению, он оказал влияние на всё, что появилось после него. Дэт-металл, грайндкор, всё, что было действительно тяжёлым, я думаю, произошло от эпохи трэша. Так что когда есть такие крепкие корни, деревья вырастают высокими».







