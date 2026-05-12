VENOM: «Фигли нам париться из-за LAMB OF GOD»



В рамках недавнего интервью с участниками VENOM их спросили, какой была реакция, когда они узнали, что название их нового альбома такое же, как и у пластинки LAMB OF GOD, выпущенной 13 марта:



Rage: «По-моему, было что-то типа: мы переписывались, и тут, не скажу кто именно, кто-то из нас выдал: „И что, б$$$ь, с того?“ [Смеется]»



Danté: «На лейбле не особо переживали. Так что не было такого, типа: „Черт, надо срочно менять план“. Это было скорее: «Нет, нет».



Rage: «Мы написали песню [заглавную песню альбома «Into Oblivion»] пять лет назад. Да пошли они. Мы были первыми!».



Danté: «Они [LAMB OF GOD] выпустили три гребаных альбома с тех пор, как мы написали эту штуку».







