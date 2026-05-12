Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
[= ||| все новости группы



*

Venom

*



12 май 2026 : 		 VENOM: «Фигли нам париться из-за LAMB OF GOD»

4 май 2026 : 		 VENOM: «Нам дорого ехать в США»

28 апр 2026 : 		 Видео полного выступления бывших из VENOM

15 апр 2026 : 		 Новое видео VENOM

31 мар 2026 : 		 TONY DOLAN: «Ну есть и есть три состава VENOM, мне-то что»

5 мар 2026 : 		 Новое видео VENOM

26 дек 2025 : 		 JEFF 'MANTAS' DUNN и ANTONY 'ABADDON' BRAY выступили вместе: Полное шоу

12 дек 2025 : 		 ANTONY 'ABADDON' BRAY выбрал любимый альбом VENOM

2 дек 2025 : 		 JEFF 'MANTAS' DUNN и ANTONY 'ABADDON' BRAY выступили вместе

30 ноя 2025 : 		 MANTAS позвал на концерты CRONOS

21 окт 2025 : 		 MANTAS и ABADDON: «Мы самые правильные члены VENOM!»

29 сен 2025 : 		 MANTAS и ABADDON отметят юбилей "Welcome To Hell"

29 авг 2025 : 		 MANTAS и ABADDON против CRONOS в борьбе за логотип VENOM

11 авг 2025 : 		 VENOM исполнили попурри BLACK SABBATH

12 июл 2025 : 		 Бывшие из VENOM выйдут на одну сцену

18 июн 2025 : 		 Вокалист VENOM утверждает, что весь дизайн — его. Но согласны не все

25 май 2025 : 		 Бывший барабанщик VENOM заканчивает книгу

14 янв 2025 : 		 Альбомы VENOM будут переизданы

9 дек 2024 : 		 Видео с выступления VENOM

19 авг 2024 : 		 Видео с выступления VENOM

1 ноя 2023 : 		 Оригинальный гитарист VENOM об альбоме 1981 года

17 июн 2023 : 		 Барабанщик VENOM: «Классический состав? Ну не...»

3 мар 2023 : 		 Бывший барабанщик VENOM успешно сражается с болезнью

7 янв 2023 : 		 Кассетный бокс-сет от VENOM

29 дек 2022 : 		 Бывший вокалист VENOM ответил на критику фанатов

26 дек 2022 : 		 MANTAS ответил CRONOS'у: «Посмотри видео своей собственной группы, если хочешь увидеть некачественное выступление»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

VENOM: «Фигли нам париться из-за LAMB OF GOD»



zoom
В рамках недавнего интервью с участниками VENOM их спросили, какой была реакция, когда они узнали, что название их нового альбома такое же, как и у пластинки LAMB OF GOD, выпущенной 13 марта:

Rage: «По-моему, было что-то типа: мы переписывались, и тут, не скажу кто именно, кто-то из нас выдал: „И что, б$$$ь, с того?“ [Смеется]»

Danté: «На лейбле не особо переживали. Так что не было такого, типа: „Черт, надо срочно менять план“. Это было скорее: «Нет, нет».

Rage: «Мы написали песню [заглавную песню альбома «Into Oblivion»] пять лет назад. Да пошли они. Мы были первыми!».

Danté: «Они [LAMB OF GOD] выпустили три гребаных альбома с тех пор, как мы написали эту штуку».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 май 2026
Kramer
Альбом - пушка. Настоящий рок-н-ролл , заводной и задорный. как и завещал старина Лемми!
Кронос держит планку!
просмотров: 272

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом