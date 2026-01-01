Лидер DEVILDRIVER верит, что люди полюбят новую пластинку



DEZ FAFARA в недавнем интервью обсудил новую пластинку "Strike And Kill", выход которой намечен на десятое июля. В частности, про первый сингл "Dig Your Own Grave", он сказал:



«Когда я впервые получил эту музыку, меня сразу зацепило то, что мы писали. И, думаю, все понимали, что пришло время в каком-то смысле вернуться к истокам. Alex, мой гитарист, и Davi, мой барабанщик, уже очень давно со мной — реально давно. Потом ко мне вернулся мой оригинальный басист после… не знаю… перерыва лет в 12–15, его долго не было. И еще появился Gabe — он продюсировал альбом и тоже играет на гитаре. Но как только мы начали писать материал, все стали спрашивать: «Какое направление?» А я сказал: «Посмотрите на логотип, мужик. Логотип сам подскажет, как, б$$$ь, мы должны писать». Вот и всё. И даже для меня самого это было так. Когда я получил первые три-четыре трека, я офигел. Я такой: «Вот оно. Вот куда мы должны идти». Я начал записывать голосовые заметки, рассылать их всем, и мне в ответ сказали: «Слушай, ничего не меняй. Ты идешь в правильном направлении». И дальше всё просто начало вставать на свои места, чувак.



Я чувствую себя благословенным из-за того, что сейчас, после всего, через что я прошел в жизни, рядом со мной именно эта группа людей и что всё это вообще происходит. И когда я вижу реакцию людей на первый сингл… Я сам комментарии не читаю и во всё это онлайн-дерьмо не лезу. Но мне постоянно говорят менеджеры, лейбл, музыканты: „Людям это очень нравится“. И я такой: „Отлично. Тогда дадим им еще того же самого“. Следующий сингл будет очень олдскульным — прям в духе первого-второго альбома. И это получилось само собой. Мы не садились с мыслью: „Давайте вернемся к началу“. Мы просто решили: „Давайте напишем что-то тяжелое и грувовое — отражающее то, кем мы и являемся“. И именно так все и получилось. Так что, думаю, людям реально зайдут второй и третий синглы. Но самое крутое вот что: когда вы услышите альбом целиком, в конце вы скажете: „Блин, хочу еще“. А там уже 13 треков… Даже лейбл сказал: „Слушайте, нам и 11 хватит“, а я такой: „Ладно, а эти две песни вы хотите выкинуть?“ И они такие: „О, б$$$ь, ну нет“. Я отвечаю: „Ну вот и всё тогда“. Если люди тратят деньги, давайте дадим им то, за что они платят. И, полагаю, с этими 13 треками мы попали в точку».



Говоря об общем оформлении «Strike And Kill», Dez сказал:



«Слушайте, людям понравится этот альбом. Мне нравится всё — от обложки до музыки, которую мне принесли. Я дал парням самим выбрать порядок песен, решить, что будет открывать альбом. Даже сет-лист — типа: „Какой сет вы хотите играть?“ И для меня это круто — иметь за спиной такую мощную команду, потому что я могу отойти в сторону и сказать: „Нет, вы сами скажите, что хотите играть. Вы сами скажите, в каком порядке должны идти песни. Вы сами скажите, нравятся ли вам визуалы, которые я придумал“. И это реально мощная штука — иметь возможность так работать и уметь слушать других, чувак.



Первый раз я послушал альбом целиком примерно две недели назад. Мы ехали через горы тут, в Калифорнии. На телефоне не было сигнала — а для меня это уже чудо. Я такой: „Отлично“. Сорок пять минут без звонков. И мы включили альбом. Когда он закончился, я даже сказал жене, которая была за рулем: „Это всё?“ А она такая: „Да, всё, чувак. У вас 13 треков“. А я: „Хочу еще“. И это, по-моему, очень хороший знак. Всё снова встало на рельсы. И подождите, пока увидите нас живьем, чувачки. Там вообще без всякой херни — чистый разнос!»







