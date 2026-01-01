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ANDREW FREEMAN: «Мне так толком и не объяснили, что вообще случилось»



ANDREW FREEMAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какой его текущий статус в LAST IN LINE:



«LAST IN LINE сейчас, по сути, вообще ничем не занимаются. Уже два года ничего не происходит. Я слышал, что они ищут нового вокалиста. Но официально ничего объявлено не было — кроме интервью [Vinny Appice] у Eddie Trunk и еще пары разговоров. Но пресса это особо не заметила. Так что черт его знает, что там вообще происходит. Он еще рассуждал про химтрейлы и какие-то теории заговора. Так что кто знает, что там у них творится?



Я, как говорится, свободный агент. Впрочем, я им всегда и был. Но одну вещь [Vinny] сказал [в интервью “Trunk Nation”], и, как мне показалось, это даже прозвучало как комплимент — хотя, может, он и не это имел в виду. Он сказал, что я сам по себе отдельная единица. И он прав — я и есть отдельная единица. Потому что когда ты работаешь… Мы уже два года не играли концертов — буквально в эти выходные исполнилось ровно два года. Мы работали над [четвертым полноформатным] альбомом, но всё застопорилось. Так что я не знаю. На мой взгляд, всё, что происходит с этими ребятами, можно было бы решить обычным разговором, потому что мне так толком и не объяснили, что вообще случилось.



После стольких лет я считаю это… Не хочу неправильно выразиться, но с точки зрения бизнеса это просто неумно. Потому что за 14 лет вы построили бренд, привели в группу человека, которого приняли ваши фанаты. А теперь, после всего этого времени — трех альбомов, EP, всех туров, всего продвижения и раскрутки — вы собираетесь привести кого-то другого, при том что группа и так почти не работает. Так что, опять же, я этого не понимаю. Хотя уже и не особо пытаюсь понять.



Я отказался от множества реально крутых предложений, чтобы оставаться в этой команде и сохранять ей верность долгие годы — в ущерб собственным заработкам. Я вложил в этот проект кучу времени и денег, хотя, если честно, он особо мне ничего не дает. Он дает это им. Потому что если почитать статьи, интервью, рецензии — всё сводится к тому, как круто снова слышать вместе Vivian, Vinny и Jimmy, а я там вроде как “какой-то парень сбоку”. Но я не “какой-то парень сбоку”. Я совладелец названия и совладелец бизнеса. Так что им будет непросто всё это провернуть.



И с тем количеством времени, которое они вкладывали в группу последние шесть лет… Да и до этого тоже. За последние шесть лет — еще меньше, а до этого тоже был минимум… На мой взгляд, они особо ничего не добьются. Если только у них нет какого-то грандиозного плана, о котором я не знаю. Но пока [основная группа Vivian Campbell] DEF LEPPARD остается активной гастрольной машиной, [LAST IN LINE] будут играть примерно по пять-десять концертов в год».



После того как интервьюер заметил, что с момента выхода последнего альбома LAST IN LINE — “Jericho”, вышедшего в марте 2023 года на earMUSIC, — о группе почти ничего не было слышно, Andrew согласился.



«Да, все так. За это время Viv заболел, ему поставили диагноз “рак”, он проходил лечение. За те два года, что группа стояла, у него было довольно тяжелое лечение, и какое-то время он вообще был вне игры. И, естественно, мы все были согласны: здоровье — на первом месте. И опять же, это сайд-проект, так что никто не собирался на него давить. Конечно, мы хотим, чтобы он был здоров.



Так что я не знаю. Не знаю даже, куда всё это может зайти. И дело не только в том, что “мы не работаем, мы не работаем”. Я просто не вижу, как это может стать по-настоящему жизнеспособной историей. Если у тебя есть люди, которые знают, чего ожидать, тогда, может быть, оно и поедет дальше. Кто знает?»







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