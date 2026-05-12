Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами как голосовать»



В рамках недавнего интервью спросили, что стало вдохновением для песни "Holy Wars... The Punishment Due" и как он соотнес бы ее с нынешней войной США-Израиль против Ирана:



«Я автор песен, и я не считаю, что люди должны прислушиваться к советам знаменитостей о том, что им делать или за кого голосовать. На самом деле, в Америке раньше это считалось личным делом. Никто не ходил и не рассказывал людям, за кого он проголосовал. Это было важно. Это было твоим правом. Я даже сотрудничал с правительством США, чтобы добиться принятия закона под названием «Motor Voter», который позволил американцам одновременно получать водительские права и регистрироваться для участия в выборах. Я сделал это вместе с MTV и кампанией «Rock The Vote». Но это была беспартийная инициатива.



Как я уже сказал, я не считаю, что знаменитости должны указывать своим фанатам, за кого голосовать, потому что если я скажу, что я демократ, это заявление повлияет на всех республиканцев. Они могут сказать: «Знаешь что? Мне нравится его музыка. Мне плевать, демократ он или нет». Или они могут сказать: «Знаешь что? Да пошел он. Он демократ, и я больше не хочу слушать его музыку»».



Dave пояснил: «На самом деле я не демократ и не республиканец. У меня есть свои взгляды, и они довольно строгие. Но я — тоn, кого в Америке называют независимым. Поэтому я не считаю, что должен рассказывать кому-то о том, что происходит на Ближнем Востоке, потому что на самом деле я не знаю. Но я знаю, что об этом говорится в Библии, и если вы действительно хотите понять, что происходит в мире, возьмите и покопайтесь. Изучите вопрос».







