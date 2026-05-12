Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
12 май 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами как голосовать»

8 май 2026 : 		 Гитарист MEGADETH: «GHOST с телефонами придумали отлично!»

7 май 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы с James'ом были отличной командой!»

4 май 2026 : 		 Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA

29 апр 2026 : 		 MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA: Pro-Shot

27 апр 2026 : 		 MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA

21 апр 2026 : 		 Лидер MEGADETH о влиянии на группы Big 4

14 апр 2026 : 		 Лидер MEGADETH дает совет молодым

23 мар 2026 : 		 Биография лидера MEGADETH выйдет осенью

21 мар 2026 : 		 MEGADETH обязательно запишут концерты для последующего релиза

20 мар 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Dave настоящая рок-звезда»

19 мар 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI: «Конец MEGADETH еще не близок»

10 мар 2026 : 		 Только ли семья стала причиной ухода GLEN DROVER из MEGADETH?

9 мар 2026 : 		 Последний канадский концерт MEGADETH

5 мар 2026 : 		 Бывший из MEGADETH хвалит лидера MEGADETH

25 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH: «В группе все были за запись песни METALLICA»

22 фев 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI о создании финального альбома MEGADETH

20 фев 2026 : 		 MEGADETH впервые исполнили "Let There Be Shred"

19 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH обещает рассказать о лечении

16 фев 2026 : 		 Зачем MEGADETH записали столько бонусов?

13 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я голосую за того, кто представляет собой наименьшее из двух зол, а иногда и из трех»

9 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH о первом месте

6 фев 2026 : 		 Будут ли MEGADETH играть «Ride The Lighting?»

3 фев 2026 : 		 Успехи в чартах MEGADETH

2 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Никогда не брал в группу друзей»

30 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Да не нужны мне бывшие в туре!»
Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами как голосовать»



zoom
В рамках недавнего интервью спросили, что стало вдохновением для песни "Holy Wars... The Punishment Due" и как он соотнес бы ее с нынешней войной США-Израиль против Ирана:

«Я автор песен, и я не считаю, что люди должны прислушиваться к советам знаменитостей о том, что им делать или за кого голосовать. На самом деле, в Америке раньше это считалось личным делом. Никто не ходил и не рассказывал людям, за кого он проголосовал. Это было важно. Это было твоим правом. Я даже сотрудничал с правительством США, чтобы добиться принятия закона под названием «Motor Voter», который позволил американцам одновременно получать водительские права и регистрироваться для участия в выборах. Я сделал это вместе с MTV и кампанией «Rock The Vote». Но это была беспартийная инициатива.

Как я уже сказал, я не считаю, что знаменитости должны указывать своим фанатам, за кого голосовать, потому что если я скажу, что я демократ, это заявление повлияет на всех республиканцев. Они могут сказать: «Знаешь что? Мне нравится его музыка. Мне плевать, демократ он или нет». Или они могут сказать: «Знаешь что? Да пошел он. Он демократ, и я больше не хочу слушать его музыку»».

Dave пояснил: «На самом деле я не демократ и не республиканец. У меня есть свои взгляды, и они довольно строгие. Но я — тоn, кого в Америке называют независимым. Поэтому я не считаю, что должен рассказывать кому-то о том, что происходит на Ближнем Востоке, потому что на самом деле я не знаю. Но я знаю, что об этом говорится в Библии, и если вы действительно хотите понять, что происходит в мире, возьмите и покопайтесь. Изучите вопрос».




Комментарии

12 май 2026
N
Northe
Ну вроде по делу рыжий пропердел.
12 май 2026
Pennywise
Northe, "На самом деле я не демократ и не республиканец. У меня есть свои взгляды, и они довольно строгие. В отличие от Джеймса Хэтфилда, с которым мы играли в METALLICA, и который до сих пор исполняет мои песни, в том числе Ride The Lighting, которую мы записали для нашего нового альбома. Джеймс придерживается консервативных взглядов. Но в данном случае я не об этом. Они меня выгнали, и мне пришлось начинать всё заново."
12 май 2026
N
Northe
Pennywise, ну я, заходя сюда, ожидал увидеть отсылку к метле, но оказался (не)приятно удивлен.
12 май 2026
olly71
ну всем известно что он сейчас поддерживает именно демократов и голосует за них хотя в начале своей карьеры он был ярым республиканцем .
12 май 2026
Вашингтон Ирвинг
olly71, после Байдена стало стыдно быть демократом, после Трама - республиканцем, вот он и не говорит о том, к какому полюсу принадлежит. Да и аудиторию разделять не хочет или даже терять её часть.
