Новости
16 май 2026 : 		 Вокалист MUDVAYNE не против выпуска музыки сольно

11 ноя 2025 : 		 Будет ли у MUDVAYNE новый альбом? А пёс его знает

20 окт 2025 : 		 Вокалист MUDVAYNE о новой музыке

11 окт 2025 : 		 Вокалист MUDVAYNE вспоминает Винни Пола

6 окт 2025 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Оззи оказал огромное влияние на сцену»

27 сен 2025 : 		 Почему MUDVAYNE отмечают без Greg'a Tribbett'a:

22 сен 2025 : 		 Видео полного выступления MUDVAYNE

11 сен 2025 : 		 Новая песня MUDVAYNE

28 авг 2025 : 		 Первая за 16 лет песня от MUDVAYNE

19 май 2025 : 		 MUDVAYNE на ALCHEMY RECORDINGS

17 сен 2024 : 		 Гитарист MUDVAYNE выбывает из тура

26 авг 2024 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

22 июл 2024 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Готов выпускать только что-то ох..ое!»

6 июл 2024 : 		 Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий

6 апр 2024 : 		 Какой будет новая музыка MUDVAYNE?

26 янв 2024 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Все современные группы на одно лицо»

28 окт 2023 : 		 Вокалист MUDVAYNE о новой музыке: «Это нечто особенное!»

24 сен 2023 : 		 Вокалист MUDVAYNE о втором гитаристе на концертах

29 авг 2023 : 		 Вокалист MUDVAYNE против подкладок

12 авг 2023 : 		 У MUDVAYNE есть четыре

9 авг 2023 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

24 июл 2023 : 		 MUDVAYNE в 4К

22 июл 2023 : 		 MUDVAYNE открыли тур

16 апр 2023 : 		 MUDVAYNE готовят что-то новое

8 сен 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE хотел бы написать что-то новое

26 авг 2022 : 		 Видео полного выступления MUDVAYNE
В рамках недавней беседы у Chad'a Gray'я спросили, готов ли он выпустить что-то сольно:

«Я точно не против этого. Но сейчас и продвижение музыки, и вообще всё работает иначе. Всё упирается в наличие правильных инструментов. Важно, чтобы рядом были нужные люди, подключенные к нужным инструментам, чтобы они могли донести до людей, что у тебя выходит новая музыка.

Мы выпустили новые песни MUDVAYNE — “Hurt People Hurt People” и “Sticks And Stones” в 2025-м, — и все были от них в полном восторге. Но я был уверен, что “Sticks And Stones” станет синглом уровня топ-10, а она в итоге добралась только до двадцатки. И это было странно, потому что на радио эту вещь, б$$$ь, обожали. Просто сейчас всё работает немного иначе, чем раньше. Не то чтобы сейчас невозможно чего-то добиться — люди ведь добиваются. Но я не уверен, что мы сами были до конца встроены в этот мир».

На вопрос, повлияли ли слабые результаты “Hurt People Hurt People” и “Sticks And Stones” на решение MUDVAYNE взять паузу в гастролях и записи в 2026 году, Chad ответил:

«Нет. Вообще никак. Просто было: бум, бум, бум, бум — четыре года подряд без остановки. И мы такие: “Давайте немного выдохнем. Заморозим всё на какое-то время и посмотрим, какие возможности появятся, если группа год постоит на паузе”. Просто посмотреть, что будет. Потому что мы только что были хедлайнерами [тура]. И кто знает? [Нам не хотелось] снова ехать в хедлайн-тур спустя такой короткий промежуток времени. Мы хотим, чтобы всё, что мы делаем, было успешным, и чтобы люди реально ждали встречи с нами. А иногда, когда ты знаешь, что группа снова приедет уже в следующем году, ты такой: “Ай, в этом году пропущу, схожу в следующий”. Так что это просто одна из таких ситуаций, когда ты думаешь: “Э-э, ладно…”»

Говоря о своем сольном проекте, Chad сказал:

«Я очень воодушевлен. Меня реально прет от того, что у нас получилось. Я рад, что вообще решил этим заняться. Думаю, фанатам очень понравилось [первое выступление]. И, надеюсь, дальше им тоже все будет нравиться. Я-то уж точно кайфанул, и дальше тоже собираюсь кайфовать. Мне кажется, я делаю это по правильным причинам».

После того как Lee заметил, что многим фанатам наверняка понравится перспектива услышать за один вечер песни и MUDVAYNE, и HELLYEAH, Chad согласился.

«Для меня это тоже круто. Нельзя автоматически считать, что фанаты MUDVAYNE обязательно любят HELLYEAH, как и наоборот — что фанаты HELLYEAH обязательно любят MUDVAYNE. Это были две отдельные группы. Довольно разные команды.

И с HELLYEAH было забавно, потому что Винни постоянно говорил что-то вроде: “Чувак, меня бесит, что люди воспринимают нашу группу как стену между мной и PANTERA, тобой и MUDVAYNE”. Хотя суть вообще была не в этом. Просто несколько чуваков собрались в комнате, начали рубиться и кайфовать от процесса. Но люди реально смотрели на это так: “Я не буду любить HELLYEAH, потому что HELLYEAH мешает Chad вернуться в MUDVAYNE” или “мешает Винни сделать реюнион PANTERA”, что-то в этом духе.

А мы всегда хотели, чтобы HELLYEAH существовали сами по себе. Именно поэтому мы никогда не играли в сетах песни MUDVAYNE и никогда не играли песни PANTERA. Мы хотели, чтобы HELLYEAH были именно HELLYEAH. Это была настоящая группа, всё было по-настоящему. В этом проекте было очень много страсти. По сути, это и был passion project. И в него было вложено очень много души. Мы, б$$$ь, пахали в этой группе 12 лет».




