сегодня



Вокалист MUDVAYNE не против выпуска музыки сольно



В рамках недавней беседы у Chad'a Gray'я спросили, готов ли он выпустить что-то сольно:



«Я точно не против этого. Но сейчас и продвижение музыки, и вообще всё работает иначе. Всё упирается в наличие правильных инструментов. Важно, чтобы рядом были нужные люди, подключенные к нужным инструментам, чтобы они могли донести до людей, что у тебя выходит новая музыка.



Мы выпустили новые песни MUDVAYNE — “Hurt People Hurt People” и “Sticks And Stones” в 2025-м, — и все были от них в полном восторге. Но я был уверен, что “Sticks And Stones” станет синглом уровня топ-10, а она в итоге добралась только до двадцатки. И это было странно, потому что на радио эту вещь, б$$$ь, обожали. Просто сейчас всё работает немного иначе, чем раньше. Не то чтобы сейчас невозможно чего-то добиться — люди ведь добиваются. Но я не уверен, что мы сами были до конца встроены в этот мир».



На вопрос, повлияли ли слабые результаты “Hurt People Hurt People” и “Sticks And Stones” на решение MUDVAYNE взять паузу в гастролях и записи в 2026 году, Chad ответил:



«Нет. Вообще никак. Просто было: бум, бум, бум, бум — четыре года подряд без остановки. И мы такие: “Давайте немного выдохнем. Заморозим всё на какое-то время и посмотрим, какие возможности появятся, если группа год постоит на паузе”. Просто посмотреть, что будет. Потому что мы только что были хедлайнерами [тура]. И кто знает? [Нам не хотелось] снова ехать в хедлайн-тур спустя такой короткий промежуток времени. Мы хотим, чтобы всё, что мы делаем, было успешным, и чтобы люди реально ждали встречи с нами. А иногда, когда ты знаешь, что группа снова приедет уже в следующем году, ты такой: “Ай, в этом году пропущу, схожу в следующий”. Так что это просто одна из таких ситуаций, когда ты думаешь: “Э-э, ладно…”»



Говоря о своем сольном проекте, Chad сказал:



«Я очень воодушевлен. Меня реально прет от того, что у нас получилось. Я рад, что вообще решил этим заняться. Думаю, фанатам очень понравилось [первое выступление]. И, надеюсь, дальше им тоже все будет нравиться. Я-то уж точно кайфанул, и дальше тоже собираюсь кайфовать. Мне кажется, я делаю это по правильным причинам».



После того как Lee заметил, что многим фанатам наверняка понравится перспектива услышать за один вечер песни и MUDVAYNE, и HELLYEAH, Chad согласился.



«Для меня это тоже круто. Нельзя автоматически считать, что фанаты MUDVAYNE обязательно любят HELLYEAH, как и наоборот — что фанаты HELLYEAH обязательно любят MUDVAYNE. Это были две отдельные группы. Довольно разные команды.



И с HELLYEAH было забавно, потому что Винни постоянно говорил что-то вроде: “Чувак, меня бесит, что люди воспринимают нашу группу как стену между мной и PANTERA, тобой и MUDVAYNE”. Хотя суть вообще была не в этом. Просто несколько чуваков собрались в комнате, начали рубиться и кайфовать от процесса. Но люди реально смотрели на это так: “Я не буду любить HELLYEAH, потому что HELLYEAH мешает Chad вернуться в MUDVAYNE” или “мешает Винни сделать реюнион PANTERA”, что-то в этом духе.



А мы всегда хотели, чтобы HELLYEAH существовали сами по себе. Именно поэтому мы никогда не играли в сетах песни MUDVAYNE и никогда не играли песни PANTERA. Мы хотели, чтобы HELLYEAH были именно HELLYEAH. Это была настоящая группа, всё было по-настоящему. В этом проекте было очень много страсти. По сути, это и был passion project. И в него было вложено очень много души. Мы, б$$$ь, пахали в этой группе 12 лет».







+0 -0



просмотров: 57

