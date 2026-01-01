Барабанщик SEVENDUST: «Мы обсуждали уход на пенсию»



MORGAN ROSE в недавнем интервью ответил на вопрос, почему сейчас подходящий момент вернуться с гастролями в Европу:



«Мы пытались вернуться, и у нас было несколько возможностей. Пожалуй, самый… ну, кроме того, что одну из этих возможностей уничтожил COVID, предыдущая была в конце 2019-го, и я в итоге чертовски серьезно заболел за ночь до вылета.



Многие люди на самом деле не знают, не понимают или им просто плевать, как вообще все работает. Когда у тебя несколько отмен подряд… Мы много лет ездили в Европу или Великобританию, и посреди тура нам говорили: “Эй, вы уже потеряли тысяч 70–80 долларов, и потеряете еще столько же, если останетесь до конца тура”. И мы такие: “Это нас просто уничтожит. Люди в конце концов сдадутся. Им надоест, что мы постоянно говорим, что приедем, а потом либо уезжаем, либо вообще не приезжаем”. И так и произошло.



Поэтому мы очень хотели приехать. И, думаю, в какой-то момент мы уже смирились с мыслью, что останемся в основном американской, гастролирующей по США группой, и что мы упустили свой шанс. Именно отсюда и появилась та большая цитата, которая сейчас гуляет повсюду [из недавнего интервью], где я сказал, что мы собираемся уйти на покой после следующего альбома — или после этой пластинки, которую мы только что сделали. Это просто факт. Все реально обсуждалось. Мне не хочется снова в это углубляться и пережевывать всё заново, но причина была в том, что нам реально больше некуда было двигаться. Кто в здравом уме на пятнадцатом альбоме скажет: “А давайте попробуем открыть для себя остальной мир”? А это были мы.



Мы решили: ладно, есть еще один вариант. Вместо того чтобы всё сворачивать и устраивать прощальный тур по Соединенным Штатам, давайте пока уберем эту идею в дальний ящик и посмотрим, что будет, если мы попробуем выяснить, есть ли вообще кому-то дело до нас в остальном мире. И первой остановкой стали Европа и Великобритания. А вышло очень круто. Мы такие: “Черт… Похоже, мы зависнем в Британии и Европе на ближайшие несколько лет”.



И сейчас уже всё выстраивается так, чтобы мы еще несколько раз вернулись в течение следующих лет… Насколько я знаю, уже точно идут разговоры о двух или трех новых поездках в Европу до конца 2027 года».







