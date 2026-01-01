Новости
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 45
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 32
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 30
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
31 май 2026 : 		 Барабанщик SEVENDUST: «Мы обсуждали уход на пенсию»

29 май 2026 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мы едины!»

6 май 2026 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Дух моего убитого брата всегда со мной»

3 май 2026 : 		 Барабанщик SEVENDUST: «Для аудитории SLIPKNOT мы были недостаточно тяжёлыми, а для аудитории CREED — слишком тяжёлыми»

3 апр 2026 : 		 Новое видео SEVENDUST

10 мар 2026 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Каждый вечер мы молимся»

6 мар 2026 : 		 Новое видео SEVENDUST

2 фев 2026 : 		 Новое видео SEVENDUST

21 янв 2026 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет весной

24 ноя 2025 : 		 Видео с выступления SEVENDUST

5 ноя 2025 : 		 SEVENDUST завершили работу над альбомом

8 сен 2025 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в начале года

17 мар 2025 : 		 Видео полного выступления SEVENDUST

17 мар 2025 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился на сцене к SEVENDUST

23 фев 2025 : 		 SEVENDUST работают над новой музыкой

29 янв 2025 : 		 Важность "Season" для карьеры SEVENDUST

21 сен 2024 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!»

18 сен 2024 : 		 Видео с выступления SEVENDUST

12 янв 2024 : 		 SEVENDUST отметили юбилей "Seasons"

25 сен 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мы — ню-металл? Ну такое...»

31 авг 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST о важности музыкальной эволюции

29 авг 2023 : 		 Бокс-сет SEVENDUST выйдет осенью

5 авг 2023 : 		 SEVENDUST выступили без JOHN CONNOLLY

2 авг 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мой голос становится только лучше!»

27 июл 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда уйдём — не знаю»

26 июл 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST
Барабанщик SEVENDUST: «Мы обсуждали уход на пенсию»



zoom
MORGAN ROSE в недавнем интервью ответил на вопрос, почему сейчас подходящий момент вернуться с гастролями в Европу:

«Мы пытались вернуться, и у нас было несколько возможностей. Пожалуй, самый… ну, кроме того, что одну из этих возможностей уничтожил COVID, предыдущая была в конце 2019-го, и я в итоге чертовски серьезно заболел за ночь до вылета.

Многие люди на самом деле не знают, не понимают или им просто плевать, как вообще все работает. Когда у тебя несколько отмен подряд… Мы много лет ездили в Европу или Великобританию, и посреди тура нам говорили: “Эй, вы уже потеряли тысяч 70–80 долларов, и потеряете еще столько же, если останетесь до конца тура”. И мы такие: “Это нас просто уничтожит. Люди в конце концов сдадутся. Им надоест, что мы постоянно говорим, что приедем, а потом либо уезжаем, либо вообще не приезжаем”. И так и произошло.

Поэтому мы очень хотели приехать. И, думаю, в какой-то момент мы уже смирились с мыслью, что останемся в основном американской, гастролирующей по США группой, и что мы упустили свой шанс. Именно отсюда и появилась та большая цитата, которая сейчас гуляет повсюду [из недавнего интервью], где я сказал, что мы собираемся уйти на покой после следующего альбома — или после этой пластинки, которую мы только что сделали. Это просто факт. Все реально обсуждалось. Мне не хочется снова в это углубляться и пережевывать всё заново, но причина была в том, что нам реально больше некуда было двигаться. Кто в здравом уме на пятнадцатом альбоме скажет: “А давайте попробуем открыть для себя остальной мир”? А это были мы.

Мы решили: ладно, есть еще один вариант. Вместо того чтобы всё сворачивать и устраивать прощальный тур по Соединенным Штатам, давайте пока уберем эту идею в дальний ящик и посмотрим, что будет, если мы попробуем выяснить, есть ли вообще кому-то дело до нас в остальном мире. И первой остановкой стали Европа и Великобритания. А вышло очень круто. Мы такие: “Черт… Похоже, мы зависнем в Британии и Европе на ближайшие несколько лет”.

И сейчас уже всё выстраивается так, чтобы мы еще несколько раз вернулись в течение следующих лет… Насколько я знаю, уже точно идут разговоры о двух или трех новых поездках в Европу до конца 2027 года».




