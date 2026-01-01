"Roses And Rotting Corpses", новое видео CARNIFEX, доступно для просмотра ниже. Этот трек был выпущен по случаю заключения нового контракта с Sumerian Records, открывающего новую главу в истории коллектива.



Scott Lewis: «Мы вступили в новую эру CARNIFEX, и я был очень рад сделать это именно с Sumerian Records. У CARNIFEX и команды Sumerian параллельные истории, насчитывающие почти два десятилетия, так что, наконец, работать вместе над тем, что, возможно, станет нашим лучшим альбомом, — это просто невероятное ощущение. Наша новая песня "Roses & Rotting Corpses" — это только начало следующей главы!»







