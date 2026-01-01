Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 30
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 30
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
[= ||| все новости группы



*

Venom Inc.

*



13 май 2026 : 		 VENOM INC. завершили сведение

5 апр 2026 : 		 Когда ждать новое от VENOM INC.?

22 мар 2026 : 		 VENOM INC. в студии

13 авг 2025 : 		 TONY DOLAN о новом материале VENOM INC.

24 июн 2025 : 		 Вокалист VENOM INC.: «Я не буду играть с Mantos'ом и Abbadon'ом»

15 фев 2025 : 		 JEFF 'MANTAS' DUNN: «Пока дышу, я не буду общаться с Tony Dolan'ом»

14 янв 2025 : 		 Музыканты FORBIDDEN, AUTOPSY присоединились на сцене к VENOM INC.

4 янв 2025 : 		 VENOM INC. нашли гитариста

23 дек 2024 : 		 Почему VENOM INC. решили продолжать?

16 дек 2024 : 		 Вокалист VENOM INC.: «Меня не останавливает цена на визу в США»

3 дек 2024 : 		 TONY DOLAN: «Дверь для Jeff'a в VENOM INC. всегда открыта»

2 дек 2024 : 		 JEFF 'MANTAS' DUNN покинул состав VENOM INC.

9 авг 2024 : 		 Вокалист VENOM INC. об отношениях с бывшими

23 июн 2024 : 		 VENOM INC. заключили контракт с Artist Worldwide

19 июн 2024 : 		 Бывший барабанщик VENOM INC.: «ИИ нашей музыке не страшен!»

3 май 2024 : 		 У гитариста VENOM сердечный приступ

8 апр 2024 : 		 VENOM INC. нашли барабанщика

11 ноя 2023 : 		 VENOM INC расстались с барабанщиком

21 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM INC.

9 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

1 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

19 окт 2022 : 		 У VENOM INC. проблемы с визами

4 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

20 сен 2022 : 		 Гитарист VENOM INC. — о выступлениях со SCOOTER: «Это было одним из лучших моментов в моей жизни»

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM INC.
Показать далее
| - |

|||| сегодня

VENOM INC. завершили сведение



zoom
Участники VENOM INC. Tony "Demolition Man" Dolan и Curran Murphy в недавнем интервью обсудили ближайшие планы коллектива. Так, в частности, Curran сказал:

«Мы завершили сведение нового VENOM INC., нового мини-альбома, где-то пару недель назад. Наконец-то все готово и сейчас материал проходит мастеринг».

Говоря о том, почему VENOM INC. решили выпустить мини-LP, а не полноценный альбом, Tony сказал:

«Думаю, до полного альбома нам еще нужно немного времени. А это — своего рода введение, если хотите. Там прилично треков, так что это такой мини-альбом — шесть или семь песен.

У нас впереди тур с BLACK LABEL SOCIETY и европейский тур вокруг него, и мне хотелось уже выпустить что-то новое, чтобы был свежий материал. Но, думаю, мы немного упустили момент, потому что не хотели торопиться, и всё заняло чуть больше времени, чем я рассчитывал. Однако нам хотелось двигаться дальше, чтобы можно было добавить что-то новое в сет. Пара песен там — старые классические вещи, которые фанаты давно хотели услышать живьем, причем одну из них мы вообще никогда не играли. И еще одна — песня с “The Waste Lands”, которую мы включили в сет, и людям она очень зашла. Так что мы ее, если хотите, заново переработали и сделали по-своему. Мне хотелось включить и её. Там есть трибьют-песня, есть новый материал. В итоге всё это как будто соединяет нашу идентичность воедино. Мне хотелось выпустить что-то, что обозначит, кто мы такие.

У нас еще готов релиз — студийные сессии Kiss FM, которые мы записали в Бразилии, в Сан-Паулу, они тоже уже готовы к выпуску. Потом будет полноценный концертный альбом, а затем уже новый студийный альбом. Нам просто хотелось выпускать материал и говорить: “Вот кто мы такие. Вот наша идентичность”. Это VENOM INC., а не VENOM, и мы хотели провести эту границу. VENOM с Conrad “Cronos” Lant только что выпустили новый альбом, по-моему, он называется “Into Oblivion”, и он звучит отлично — это они. Это Conrad и ребята, и звучит все как они. Они уже 17 лет вместе делают свои альбомы и довольны этим. Но я решил, что пора четко разделить, кто они и кто мы, потому что люди говорят: “О, это не VENOM”. Ну так никто и не говорил, что это VENOM».

Отвечая на критику со стороны некоторых фанатов VENOM, которым не нравится, что VENOM INC. исполняют так много классического материала VENOM, записанного оригинальным составом группы, Tony сказал:

«Мы играем наследие группы, но это наследие, к которому я сам имею прямое отношение. И когда ты выступаешь живьем, и к тебе подходят люди — на meet-and-greet или просто после шоу — и говорят, что какая-то классическая песня VENOM значила для них всё, а ты стоишь перед ними, и они просят: “Пожалуйста, сыграйте эту песню”, — и мы можем это сделать, то я не вижу здесь никакой проблемы. Люди знают, кто мы такие. Они знают, что мы не [VENOM].

Когда мы играем концерты, мы обязаны заполнять документы с указанием песен и авторов, так что [оригинальные участники VENOM] получают деньги. Поэтому они могут сидеть на своих тронах и смеяться над нами сколько угодно, потому что мы им деньги зарабатываем. Мне вообще плевать, получают ли они два бакса за песню, которую мы сыграли и которая принадлежит им, если этого хотят фанаты. Но, естественно, со временем идея как раз и состоит в том, чтобы провести различие между тем, что делают они, и тем, что делаем мы. И именно это различие мы сейчас и выстраиваем. И этот релиз стал отличной возможностью это подчеркнуть. Так что мы принимаем то, кем являемся.

Мы можем играть по два часа каждый вечер и вообще не касаться ничего, что было записано до 1989 года. Отлично. Меня это полностью устраивает. Я не живу в 1981-м. Я не хочу до сих пор оставаться в том времени. Нам есть что сказать, есть что делать, у нас есть новая музыка, которую мы хотим создавать. В этом и есть наше отличие. И теперь мы можем свободно двигаться дальше и делать всё так, как хотим. Но никто, сидящий где-нибудь в мягкой комнате, не будет указывать нам, что нам, б$$$ь, играть, а что — нет. Это решаем мы и фанаты, которые стоят перед нами, а не кто-то там еще. Они могут делать что хотят — мне вообще насрать. Но различие существует. VENOM существуют. Они живы, они только что выпустили новый альбом и будут играть концерты. Вот вам и ответ. Так что когда кто-то говорит: “Ну, вы же не VENOM”, — я отвечаю: “Я знаю. Я никогда и не говорил, что мы VENOM”. Я был в VENOM, но мы не VENOM. Мы VENOM INCORPORATED. Вся идея в том, что мы объединяем всю музыку, которую делали».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 159

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом