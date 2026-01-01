сегодня



VENOM INC. завершили сведение



Участники VENOM INC. Tony "Demolition Man" Dolan и Curran Murphy в недавнем интервью обсудили ближайшие планы коллектива. Так, в частности, Curran сказал:



«Мы завершили сведение нового VENOM INC., нового мини-альбома, где-то пару недель назад. Наконец-то все готово и сейчас материал проходит мастеринг».



Говоря о том, почему VENOM INC. решили выпустить мини-LP, а не полноценный альбом, Tony сказал:



«Думаю, до полного альбома нам еще нужно немного времени. А это — своего рода введение, если хотите. Там прилично треков, так что это такой мини-альбом — шесть или семь песен.



У нас впереди тур с BLACK LABEL SOCIETY и европейский тур вокруг него, и мне хотелось уже выпустить что-то новое, чтобы был свежий материал. Но, думаю, мы немного упустили момент, потому что не хотели торопиться, и всё заняло чуть больше времени, чем я рассчитывал. Однако нам хотелось двигаться дальше, чтобы можно было добавить что-то новое в сет. Пара песен там — старые классические вещи, которые фанаты давно хотели услышать живьем, причем одну из них мы вообще никогда не играли. И еще одна — песня с “The Waste Lands”, которую мы включили в сет, и людям она очень зашла. Так что мы ее, если хотите, заново переработали и сделали по-своему. Мне хотелось включить и её. Там есть трибьют-песня, есть новый материал. В итоге всё это как будто соединяет нашу идентичность воедино. Мне хотелось выпустить что-то, что обозначит, кто мы такие.



У нас еще готов релиз — студийные сессии Kiss FM, которые мы записали в Бразилии, в Сан-Паулу, они тоже уже готовы к выпуску. Потом будет полноценный концертный альбом, а затем уже новый студийный альбом. Нам просто хотелось выпускать материал и говорить: “Вот кто мы такие. Вот наша идентичность”. Это VENOM INC., а не VENOM, и мы хотели провести эту границу. VENOM с Conrad “Cronos” Lant только что выпустили новый альбом, по-моему, он называется “Into Oblivion”, и он звучит отлично — это они. Это Conrad и ребята, и звучит все как они. Они уже 17 лет вместе делают свои альбомы и довольны этим. Но я решил, что пора четко разделить, кто они и кто мы, потому что люди говорят: “О, это не VENOM”. Ну так никто и не говорил, что это VENOM».



Отвечая на критику со стороны некоторых фанатов VENOM, которым не нравится, что VENOM INC. исполняют так много классического материала VENOM, записанного оригинальным составом группы, Tony сказал:



«Мы играем наследие группы, но это наследие, к которому я сам имею прямое отношение. И когда ты выступаешь живьем, и к тебе подходят люди — на meet-and-greet или просто после шоу — и говорят, что какая-то классическая песня VENOM значила для них всё, а ты стоишь перед ними, и они просят: “Пожалуйста, сыграйте эту песню”, — и мы можем это сделать, то я не вижу здесь никакой проблемы. Люди знают, кто мы такие. Они знают, что мы не [VENOM].



Когда мы играем концерты, мы обязаны заполнять документы с указанием песен и авторов, так что [оригинальные участники VENOM] получают деньги. Поэтому они могут сидеть на своих тронах и смеяться над нами сколько угодно, потому что мы им деньги зарабатываем. Мне вообще плевать, получают ли они два бакса за песню, которую мы сыграли и которая принадлежит им, если этого хотят фанаты. Но, естественно, со временем идея как раз и состоит в том, чтобы провести различие между тем, что делают они, и тем, что делаем мы. И именно это различие мы сейчас и выстраиваем. И этот релиз стал отличной возможностью это подчеркнуть. Так что мы принимаем то, кем являемся.



Мы можем играть по два часа каждый вечер и вообще не касаться ничего, что было записано до 1989 года. Отлично. Меня это полностью устраивает. Я не живу в 1981-м. Я не хочу до сих пор оставаться в том времени. Нам есть что сказать, есть что делать, у нас есть новая музыка, которую мы хотим создавать. В этом и есть наше отличие. И теперь мы можем свободно двигаться дальше и делать всё так, как хотим. Но никто, сидящий где-нибудь в мягкой комнате, не будет указывать нам, что нам, б$$$ь, играть, а что — нет. Это решаем мы и фанаты, которые стоят перед нами, а не кто-то там еще. Они могут делать что хотят — мне вообще насрать. Но различие существует. VENOM существуют. Они живы, они только что выпустили новый альбом и будут играть концерты. Вот вам и ответ. Так что когда кто-то говорит: “Ну, вы же не VENOM”, — я отвечаю: “Я знаю. Я никогда и не говорил, что мы VENOM”. Я был в VENOM, но мы не VENOM. Мы VENOM INCORPORATED. Вся идея в том, что мы объединяем всю музыку, которую делали».







+0 -0



просмотров: 159

