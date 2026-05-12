Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не хотим, чтоб кучка богачей стояла в первом ряду»



BRUCE DICKINSON на красной дорожке по случаю премьеры документального фильма "Iron Maiden: Burning Ambition" поговорил о переменах в туровой индустрии:



«Проблема, с которой вы сталкиваетесь, заключается в том, что расходы продолжают расти и все такое прочее. Но это не оправдание для того, чтобы устанавливать сумасшедшие цены на билеты. Мы всегда старались, чтобы цены на билеты были ниже общепринятых, потому что, честно говоря, мы не хотим, чтобы перед сценой стояла кучка богачей. Мы хотим, чтобы там стояли настоящие фанаты, а у них не всегда есть куча денег. Так что для нас, как для группы, очень важно иметь такую возможность. Мы хотим, чтобы на концертах присутствовали маленькие дети, а у них нет огромных денег. Они получают свои деньги от папы. Но и у пап в наши дни с деньгами туго. Поэтому важно стараться удерживать цены на билеты в разумных пределах».







