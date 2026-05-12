*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 23
12 май 2026 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не хотим, чтоб кучка богачей стояла в первом ряду»

11 май 2026 : 		 Steve Harris о том, как IRON MAIDEN выступали на разогреве у QUEEN: «Brian сказал, что мы их до чёртиков напугали»

8 май 2026 : 		 NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN

5 май 2026 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не хотели особо лезть в редактуру фильма»

23 апр 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN выпускают документальный фильм именно сейчас?

19 апр 2026 : 		 IRON MAIDEN: «Отменять концерты из-за ЗСРнР? Да ну на...»

17 апр 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Как быстро пролетело полвека...»

15 апр 2026 : 		 IRON MAIDEN введут в ЗСРнР

13 апр 2026 : 		 Трейлер документального фильма IRON MAIDEN

2 апр 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Даже тем, кто не особо знаком с группой, фильм будет интересен»

19 мар 2026 : 		 Трейлер документального фильма IRON MAIDEN

14 мар 2026 : 		 IRON MAIDEN возьмут паузу в 2027

14 мар 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «В документальном фильме будет кое-что, о чем мы не говорили ранее»

3 мар 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Может, пора поменять UFO на что-то другое»

3 мар 2026 : 		 NICKO MCBRAIN об уходе из IRON MAIDEN

1 мар 2026 : 		 Бывший из IRON MAIDEN о ЗСРнР

25 фев 2026 : 		 Документальный фильм IRON MAIDEN покажут весной

18 фев 2026 : 		 IRON MAIDEN отметят юбилей в Knebworth Park

22 янв 2026 : 		 Педаль в честь IRON MAIDEN

21 янв 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN об уходе барабанщика

5 янв 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN стали использовать экран

26 дек 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о сочинении материала

25 дек 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от Polish Metal Alliance

19 дек 2025 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Я сохранил много памятных вещей»

5 дек 2025 : 		 Басист IRON MAIDEN: «На пенсию не хочу!»

18 ноя 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Я хотел подождать до января 2025»
Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не хотим, чтоб кучка богачей стояла в первом ряду»



BRUCE DICKINSON на красной дорожке по случаю премьеры документального фильма "Iron Maiden: Burning Ambition" поговорил о переменах в туровой индустрии:

«Проблема, с которой вы сталкиваетесь, заключается в том, что расходы продолжают расти и все такое прочее. Но это не оправдание для того, чтобы устанавливать сумасшедшие цены на билеты. Мы всегда старались, чтобы цены на билеты были ниже общепринятых, потому что, честно говоря, мы не хотим, чтобы перед сценой стояла кучка богачей. Мы хотим, чтобы там стояли настоящие фанаты, а у них не всегда есть куча денег. Так что для нас, как для группы, очень важно иметь такую возможность. Мы хотим, чтобы на концертах присутствовали маленькие дети, а у них нет огромных денег. Они получают свои деньги от папы. Но и у пап в наши дни с деньгами туго. Поэтому важно стараться удерживать цены на билеты в разумных пределах».




12 май 2026
T
ThrashCrow
Ходил на их концерты 9 раз, постоять перед залом или стадионом пришлось изрядно, часов пять ,зато почти всегда попадал в первый ряд. Шанс действительно есть
