Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 23
[= ||| все новости группы



*

Def Leppard

*



12 май 2026 : 		 У DEF LEPPARD написано 17-18 песен для альбома

3 май 2026 : 		 Туровое издание от DEF LEPPARD

5 фев 2026 : 		 У DEF LEPPARD полно материала

5 фев 2026 : 		 DEF LEPPARD исполнили новую песню

22 янв 2026 : 		 Новая песня DEF LEPPARD

27 дек 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN хотел в DEF LEPPARD?

9 дек 2025 : 		 DEF LEPPARD с оркестром

16 ноя 2025 : 		 RICK ALLEN обещает много новой музыки от DEF LEPPARD

6 ноя 2025 : 		 DEF LEPPARD получили звезду

25 окт 2025 : 		 Участники DEF LEPPARD исполняют BAD COMPANY

7 окт 2025 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Я не боюсь умереть»

20 сен 2025 : 		 Концертный релиз DEF LEPPARD выйдет осенью

13 сен 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Сейчас у нас лучше идут билеты чем альбомы»

9 сен 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили на Radio 2 In The Park

23 авг 2025 : 		 DEF LEPPARD в "America's Got Talent"

11 авг 2025 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

6 авг 2025 : 		 DEF LEPPARD работают над новым материалом

25 июл 2025 : 		 Участники DEF LEPPARD о финальном шоу Оззи: «Это было по-королевски»

18 июл 2025 : 		 TOM MORELLO присоединился на сцене к DEF LEPPARD

23 июн 2025 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

19 май 2025 : 		 VIVIAN CAMPBELL выступил с DEF LEPPARD

22 апр 2025 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD все еще переживает последствия нападения

19 апр 2025 : 		 PHIL COLLEN исполнил DEF LEPPARD

9 фев 2025 : 		 DEF LEPPARD пытаются в BEN E. KING: Видео

1 фев 2025 : 		 DEF LEPPARD пытаются в BEN E. KING

28 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили без VIVIAN CAMPBELL: видео
Показать далее
| - |

|||| сегодня

У DEF LEPPARD написано 17-18 песен для альбома



zoom
В рамках недавнего интервью с вокалистом DEF LEPPARD Joe Elliott'ом у него спросили, про что композиция "Rejoice", выпущенная в начале февраля:

«Ну, название, по сути, само всё объясняет. Я хотел написать песню с реально вдохновляющим, позитивным посылом. И я сказал Phil [Collen, гитарист DEF LEPPARD]: “У меня есть отличная идея. Нужно сделать что-то в среднем темпе. Хочу большое вступление с драм-лупом, чтобы мы могли выходить под это на сцену, растягивать вещь вживую, делать ее длиннее”. Но сама идея песни начинается с того… Ну, там отличная первая строчка: “Мне скучно от скуки. Меня всё это достало”. И дальше — “Я хочу оказаться в лучшем месте”. И вот песня идет к кульминации, проходит через бридж, и ты приходишь к припеву: “I wanna go higher”. То есть это очень воодушевляющая вещь. Очень радостная, поднимающая дух.

Вот кто мы такие — мы группа для эскапизма. Мы здесь не для того, чтобы читать нотации. Мы здесь не для того, чтобы указывать, за кого голосовать. Пусть этим занимаются другие. Мы хотим увести вас от всего этого и просто дать вам хорошо провести время. Это не бессмысленная музыка — посыл тут есть, и он в том, что нам нужно разделить этот момент вместе и сделать его позитивным. И “Rejoice” как раз всё это и подытоживает».

На вопрос, означает ли выход «Rejoice», что на подходе новый альбом DEF LEPPARD, Joe ответил:

«Совершенно точно. Мы прямо сейчас его записываем. Пока мы разговариваем, где-то в мире люди дописывают свои партии для новых песен.

Мы выработали совершенно новый способ записи, и появился он из-за COVID. У меня дома есть студия, и раньше все всегда любезно приезжали ко мне записываться. Мы работали где-то месяц, а потом все разъезжались по домам. Но во время пандемии люди не могли путешествовать. Так что в итоге мы начали записываться удаленно — и оказалось, что это невероятно вдохновляет. Все могли быть дома со своими семьями и при этом делать альбом. И мы доверяли друг другу в том, что все реально работают. Каждый просто накладывал свои партии на материал остальных, и это оказалось очень удобно. Даже когда мы работаем в одной студии, мы всё равно не записываемся все вместе в одной комнате — барабаны, бас, гитары, вокал, всё пишется слоями.

Так что мы записывались даже во время нашего пребывания в Вегасе [в рамках последней резиденции]. В выходные дни мы ставили барабаны в подвале театра, и Rick [Allen, барабанщик DEF LEPPARD] на своих выходных записал кучу барабанов, гитары писались прямо в гостиничных номерах и всё такое. А я пою уже дома. Так что у нас написано примерно 17 или 18 песен. По сути, у нас почти готовы два альбома. Сейчас мы просто решаем, какие песни попадут на первый альбом, если можно так сказать. И ориентируемся на релиз в начале 2027 года».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 186

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом