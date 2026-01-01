сегодня



У DEF LEPPARD написано 17-18 песен для альбома



В рамках недавнего интервью с вокалистом DEF LEPPARD Joe Elliott'ом у него спросили, про что композиция "Rejoice", выпущенная в начале февраля:



«Ну, название, по сути, само всё объясняет. Я хотел написать песню с реально вдохновляющим, позитивным посылом. И я сказал Phil [Collen, гитарист DEF LEPPARD]: “У меня есть отличная идея. Нужно сделать что-то в среднем темпе. Хочу большое вступление с драм-лупом, чтобы мы могли выходить под это на сцену, растягивать вещь вживую, делать ее длиннее”. Но сама идея песни начинается с того… Ну, там отличная первая строчка: “Мне скучно от скуки. Меня всё это достало”. И дальше — “Я хочу оказаться в лучшем месте”. И вот песня идет к кульминации, проходит через бридж, и ты приходишь к припеву: “I wanna go higher”. То есть это очень воодушевляющая вещь. Очень радостная, поднимающая дух.



Вот кто мы такие — мы группа для эскапизма. Мы здесь не для того, чтобы читать нотации. Мы здесь не для того, чтобы указывать, за кого голосовать. Пусть этим занимаются другие. Мы хотим увести вас от всего этого и просто дать вам хорошо провести время. Это не бессмысленная музыка — посыл тут есть, и он в том, что нам нужно разделить этот момент вместе и сделать его позитивным. И “Rejoice” как раз всё это и подытоживает».



На вопрос, означает ли выход «Rejoice», что на подходе новый альбом DEF LEPPARD, Joe ответил:



«Совершенно точно. Мы прямо сейчас его записываем. Пока мы разговариваем, где-то в мире люди дописывают свои партии для новых песен.



Мы выработали совершенно новый способ записи, и появился он из-за COVID. У меня дома есть студия, и раньше все всегда любезно приезжали ко мне записываться. Мы работали где-то месяц, а потом все разъезжались по домам. Но во время пандемии люди не могли путешествовать. Так что в итоге мы начали записываться удаленно — и оказалось, что это невероятно вдохновляет. Все могли быть дома со своими семьями и при этом делать альбом. И мы доверяли друг другу в том, что все реально работают. Каждый просто накладывал свои партии на материал остальных, и это оказалось очень удобно. Даже когда мы работаем в одной студии, мы всё равно не записываемся все вместе в одной комнате — барабаны, бас, гитары, вокал, всё пишется слоями.



Так что мы записывались даже во время нашего пребывания в Вегасе [в рамках последней резиденции]. В выходные дни мы ставили барабаны в подвале театра, и Rick [Allen, барабанщик DEF LEPPARD] на своих выходных записал кучу барабанов, гитары писались прямо в гостиничных номерах и всё такое. А я пою уже дома. Так что у нас написано примерно 17 или 18 песен. По сути, у нас почти готовы два альбома. Сейчас мы просто решаем, какие песни попадут на первый альбом, если можно так сказать. И ориентируемся на релиз в начале 2027 года».







+0 -0



просмотров: 186

