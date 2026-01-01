Reaper's Lullaby, новое видео LOVEBITES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Outstanding Power", выпущенного восьмого мая на Napalm Records:
01. The Castaway
02. Silence The Void
03. Forbidden Thirst
04. Blazing Halo
05. Dream Of King
06. Phoenix Rises Again
07. Out Of Control
08. Wheels On Fire
09. The Eve Of Change
10. Reaper's Lullaby
11. Eternally
12. One Will Remain
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет