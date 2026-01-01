’Mikhail Popkov’, новое видео SKYND, доступно для просмотра ниже.



Михаи́л Ви́кторович Попко́в (род. 7 марта 1964, Норильск, Красноярский край, РСФСР, СССР), известный как «Анга́рский манья́к» — российский серийный убийца и насильник. Согласно приговорам суда, в период с 1992 по 2011 год совершил не менее 91 убийств в Иркутской области, главным образом в Ангарске и его окрестностях: жертвами стали 90 женщин и милиционер. Михаил Попков был младшим лейтенантом МВД РФ и до увольнения в 1998 году из милиции совершил некоторые преступления в форменной одежде милиционера и на служебном автомобиле. Маньяк был арестован после возобновления уголовного дела и сопоставления в марте 2012 года его генотипа с результатами молекулярно-генетической экспертизы останков жертв, проведённой ещё в 2003 году. Дважды приговорён к пожизненному лишению свободы.







