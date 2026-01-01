13 май 2026



Умер легендарный продюсер Джек Дуглас



Легендарный рок-продюсер Джек Дуглас умер в возрасте 80 лет. Согласно заявлению его семьи, он мирно скончался вечером в понедельник, 11 мая.



Дочь Douglas'a, Sarah, также подтвердила смерть отца журналу Rolling Stone, добавив, что причиной стали осложнения, вызванные лимфомой.



«Больше всего ему нравилось быть рядом со своей семьей — женой, четырьмя детьми и пятью внуками, — говорится в заявлении семьи. — Он прожил невероятную жизнь и был потрясающим рассказчиком. Он был очень, очень смешным, дурашливым и обожал шутить. Он любил свое дело и работал буквально до самого конца. Нам будет его очень не хватать».



Имея за плечами 40 золотых и платиновых пластинок, а также несколько наград за вклад в индустрию, Дуглас сыграл ключевую роль в создании одних из самых знаковых записей в истории музыки. От работы звукорежиссером над шедевром John Lennon «Imagine» и инженером/продюсером удостоенного «Грэмми» альбома Lennon/Yoko Ono «Double Fantasy» до продюсирования и сведения ряда прорывных мультиплатиновых релизов AEROSMITH, а также дебютного альбома CHEAP TRICK и их легендарного «Live At Budokan» — его работа во многом задала стандарт для последующих поколений записей.



Будучи штатным инженером студии Record Plant, Douglas также выстроил рабочие отношения с Patti Smith, BLUE ÖYSTER CULT, THE NEW YORK DOLLS, CHEAP TRICK, STARZ и, прежде всего, AEROSMITH. В 1970-х он занимался сведением и продюсированием многих альбомов AEROSMITH, включая «Get Your Wings» (1974), «Toys In The Attic» (1975), «Rocks» (1976) и «Draw The Line» (1977) — все они впоследствии стали мультиплатиновыми. Именно «Toys In The Attic» и «Rocks» вывели AEROSMITH в мейнстрим и со временем превратились в чрезвычайно влиятельные пластинки; оба альбома вошли в список Rolling Stone «500 величайших альбомов всех времен».



Тесные отношения Джека с AEROSMITH не ограничивались продюсированием и инженерной работой — он также участвовал в создании музыки группы, когда той не хватало материала. Например, он помог написать хит 1978 года «Kings And Queens». Из-за его близости с коллективом его нередко называли «шестым участником» AEROSMITH.



Для альбома «Night In The Ruts» (1979) группа заменила Дугласа другим продюсером, однако позже он вновь работал с AEROSMITH над «Rock In A Hard Place» (1982), а также над несколькими сольными альбомами гитариста Joe Perry.



На протяжении большей части конца 1980-х, 1990-х и начала 2000-х AEROSMITH сотрудничали с другими продюсерами, однако в середине 2000-х вновь объединились с Дугласом для записи блюзового кавер-альбома «Honkin' On Bobo». Он также стал продюсером последнего на сегодняшний день альбома группы — «Music From Another Dimension!», вышедшего в ноябре 2012 года.







