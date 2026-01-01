Новости
18 май 2026 : 		 ALICE COOPER готовит переиздания

17 апр 2026 : 		 ALICE COOPER открыл тур с новой гитаристкой

13 апр 2026 : 		 ALICE COOPER исполнил хит NIRVANA

3 апр 2026 : 		 ALICE COOPER нашел новую гитаристку

22 мар 2026 : 		 Гольф-линейка от ALICE COOPER

16 мар 2026 : 		 Биография ALICE COOPER выйдет осенью

26 янв 2026 : 		 ALICE COOPER: «Мне 77, и я даю лучшие концерты!»

5 янв 2026 : 		 GILBY CLARKE о выступлениях с ALICE COOPER

27 дек 2025 : 		 ALICE COOPER выступил с оркестром

25 дек 2025 : 		 ALICE COOPER: «ИИ-сус — ядро всего!»

18 ноя 2025 : 		 ALICE COOPER выступил с оригинальными участниками

15 ноя 2025 : 		 ALICE COOPER: «Голоса я не терял никогда»

12 ноя 2025 : 		 ALICE COOPER дал совет молодым: «Слушайте THE BEATLES!»

31 окт 2025 : 		 ALICE COOPER и CRISS ANGEL в эксклюзивном шоу

8 окт 2025 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

26 сен 2025 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER GROUP

2 сен 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

4 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Сейчас мы звучим так же, как в 1974-м»

3 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Оззи был очень почитаемым персонажем в роке»

31 июл 2025 : 		 ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»

28 июл 2025 : 		 ALICE COOPER и JOHNNY DEPP почтили память Оззи

25 июл 2025 : 		 Оригинальный состав ALICE COOPER собрался в Лондоне

17 июл 2025 : 		 Новая песня ALICE COOPER

3 июл 2025 : 		 ALICE COOPER будет введен в RADIO HALL OF FAME

18 июн 2025 : 		 ALICE COOPER о воссоединении оригинального состава

7 июн 2025 : 		 Концертное видео ALICE COOPER
ALICE COOPER готовит переиздания



earMUSIC выпустят переиздания двух альбомов ALICE COOPER — "Along Came A Spider" и "Welcome 2 My Nightmare". Первый релиз будет доступен на CD и двойном виниле с тремя бонус-треками, а второй — на двойном CD и тройном виниле:

"Along Came A Spider":

Side A:

01. Prologue/I Know Where You Live
02. Vengeance Is Mine
03. Wake The Dead
04. Catch Me If You Can

Side B:

01. (In Touch With) Your Feminine Side
02. Wrapped In Silk
03. Killed By Love
04. I'm Hungry

Side C:

01. The One That Got Away
02. Salvation
03. I Am The Spider/Epilogue

Side D:

01. Shadow Of Yourself(Bonus)
02. I'll Still Be There (Bonus)
03. Salvation (Bonus)

"Welcome 2 My Nightmare":

Side A:

01. I Am Made Of You
02. Caffeine
03. The Nightmare Returns
04. A Runaway Train

Side B:

01. Last Man On Earth
02. The Congregation
03. I'll Bite Your Face Off

Side C:

01. Disco Bloodbath Boogie Fever
02. Ghouls Gone Wild
03. Something To Remember Me By
04. When Hell Comes Home

Side D:

01. What Baby Wants
02. I Gotta Get Outta Here
03. The Underture

Side E:

01. Under The Bed (Bonus)
02. A Bad Situation (Bonus)
03. We Gotta Get Outta This Place (Bonus)
04. Flatline (Bonus)

Side F:

01. Poison (Bonus)*
02. No More Mr. Nice Guy(Bonus)*
03. The Black Widow (Bonus)*

* Recorded at Download festival




КомментарииСкрыть/показать

