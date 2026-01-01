ALICE COOPER готовит переиздания



earMUSIC выпустят переиздания двух альбомов ALICE COOPER — "Along Came A Spider" и "Welcome 2 My Nightmare". Первый релиз будет доступен на CD и двойном виниле с тремя бонус-треками, а второй — на двойном CD и тройном виниле:



"Along Came A Spider":



Side A:



01. Prologue/I Know Where You Live

02. Vengeance Is Mine

03. Wake The Dead

04. Catch Me If You Can



Side B:



01. (In Touch With) Your Feminine Side

02. Wrapped In Silk

03. Killed By Love

04. I'm Hungry



Side C:



01. The One That Got Away

02. Salvation

03. I Am The Spider/Epilogue



Side D:



01. Shadow Of Yourself(Bonus)

02. I'll Still Be There (Bonus)

03. Salvation (Bonus)



"Welcome 2 My Nightmare":



Side A:



01. I Am Made Of You

02. Caffeine

03. The Nightmare Returns

04. A Runaway Train



Side B:



01. Last Man On Earth

02. The Congregation

03. I'll Bite Your Face Off



Side C:



01. Disco Bloodbath Boogie Fever

02. Ghouls Gone Wild

03. Something To Remember Me By

04. When Hell Comes Home



Side D:



01. What Baby Wants

02. I Gotta Get Outta Here

03. The Underture



Side E:



01. Under The Bed (Bonus)

02. A Bad Situation (Bonus)

03. We Gotta Get Outta This Place (Bonus)

04. Flatline (Bonus)



Side F:



01. Poison (Bonus)*

02. No More Mr. Nice Guy(Bonus)*

03. The Black Widow (Bonus)*



* Recorded at Download festival







