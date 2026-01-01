Новая песня ICONIC

"Tears Keep On Falling", новая песня группы ICONIC, в состав которой входят Michael Sweet, Joel Hoekstra, Marco Mendoza, Tommy Aldridge и Nathan James, доступна для прослушивания ниже. . Этот трек взят из нового альбома "II", выход которого намечен на Frontiers Music Srl 31 июля:

01. Cry No More
02. All I Want
03. Open My Eyes
04. Tears Keep On Falling
05. Take Me To The Place
06. S.O.S.
07. Nothing Left For Me
08. Far Away
09. Valley Of Lost Souls
10. Written In The Stars
11. Heart Of Stone






