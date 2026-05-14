сегодня



Бывший барабанщик IRON MAIDEN выпускает биографию



22 октября Harper Nonfiction выпустят биографию бывшего барабанщика IRON MAIDEN Nicko McBrain. "Hello Boys And Girls!"



«Я очень взволнован и горжусь тем, что работаю с замечательной командой Harper Nonfiction над своей собственной книгой, наполненной увлекательными историями, анекдотами и, конечно же, моими невероятными приключениями с некоторыми из величайших музыкантов и исполнителей 70-х, 80-х годов и более позднего периода! Мне очень повезло, что я наконец-то могу поделиться с миром своим путем к тому, чего я достиг сегодня, своими собственными словами».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 101

