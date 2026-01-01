Бывшие участники SHOTGUN MESSIAH В ZAN/CODY

"Damn", новое видео группы ZAN/CODY, в состав которой входят бывшие участники SHOTGUN MESSIAH Zinny Zan и Harry Cody, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Beautiful 'N Damned", выходящего 24 июля на Frontiers Music Srl:
01. Sever
02. I Am The Shit
03. Ride Or Die
04. Suffer City
05. She Walks With Violence
06. Damn
07. Let's Be Heroes
08. Beautiful 'N Damned
09. Bad Bad Man
10. Tear It All Down
