13 май 2026



DAVID ELLEFSON: «Для меня проблема в ИИ то, что он искусственный, и не интеллект»



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью ответил на вопрос, что он думает об использовании искусственного интеллекта в музыке:



«Для меня все просто — это искусственность. И я не знаю, насколько он и правда "интеллект". Это просто искусственность.



Люди беспокоились по поводу цифровых технологий, создания записей и звукозаписи, и я могу честно сказать, что каждая запись, которую я делаю, даже если в ней используется цифровая обработка, — это все равно я и наши музыканты, которые играют. Это играем МЫ. И это важно, что это не просто материал, взятый откуда-то еще, то, что вы слышите, — это настоящее человеческое исполнение. Потому что именно человеческое исполнение устанавливает связь с человеком-слушателем.



Вот в чем моя проблема с искусственным интеллектом: он не настолько умный и он искусственный. И это никогда не создаст эмоциональной связи. У вас никогда не будет эмоциональной связи. Люди устанавливают эмоциональную связь друг с другом, потому что мы — животные. Вот почему мы сближаемся с нашими кошками, собаками, птицами и другими питомцами: у нас бьется сердце, у нас есть пульс, существует эмоциональная связь. А у вещей, созданных на компьютере, нет эмоций. Они могут быть умными, но у них нет сердца. А именно сердце и создает настоящую связь».







