13 май 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Для меня проблема в ИИ то, что он искусственный, и не интеллект»

2 май 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Много что я придумал!»

9 апр 2026 : 		 В чем смысл жизни? Отвечает DAVID ELLEFSON

24 мар 2026 : 		 DAVID ELLEFSON целиком исполнил альбом MEGADETH

11 мар 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...»

20 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE планировал перезаписать 'No Life 'Til Leather'...»

18 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON считает, что он должен быть часть прощальных гастролей MEGADETH

16 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON и ANDREW FREEMAN исполняют MEGADETH, BLACK SABBATH

4 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Послушал я новый MEGADETH...»

2 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Моя жизнь куда больше чем просто MEGADETH»

26 янв 2026 : 		 DAVID ELLEFSON обещает сыграть альбом MEGADETH

22 янв 2026 : 		 DAVID ELLEFSON о лучшей работе в мире

22 дек 2025 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

3 дек 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о записи кавер-версии METALLICA

30 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON и 1,000+ музыкантов исполнили BLACK SABBATH

24 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»

21 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я бы снял, если бы мне позвонил Dave»

9 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о финале MEGADETH: «Все ради поднятия цен на билеты?»

22 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Кто-то извне рассорил меня с лидером MEGADETH!»

11 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил METALLICA

3 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: о металл-движении: «Мы племя странных изгоев, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы интегрироваться в нормальную жизнь»

11 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»

3 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Оззи был нашим Элвисом Пресли»

24 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE MUSTAINE ненавидел играть перед SLAYER»

18 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»

17 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON скучает по Dave'y
13 май 2026

DAVID ELLEFSON: «Для меня проблема в ИИ то, что он искусственный, и не интеллект»



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью ответил на вопрос, что он думает об использовании искусственного интеллекта в музыке:

«Для меня все просто — это искусственность. И я не знаю, насколько он и правда "интеллект". Это просто искусственность.

Люди беспокоились по поводу цифровых технологий, создания записей и звукозаписи, и я могу честно сказать, что каждая запись, которую я делаю, даже если в ней используется цифровая обработка, — это все равно я и наши музыканты, которые играют. Это играем МЫ. И это важно, что это не просто материал, взятый откуда-то еще, то, что вы слышите, — это настоящее человеческое исполнение. Потому что именно человеческое исполнение устанавливает связь с человеком-слушателем.

Вот в чем моя проблема с искусственным интеллектом: он не настолько умный и он искусственный. И это никогда не создаст эмоциональной связи. У вас никогда не будет эмоциональной связи. Люди устанавливают эмоциональную связь друг с другом, потому что мы — животные. Вот почему мы сближаемся с нашими кошками, собаками, птицами и другими питомцами: у нас бьется сердце, у нас есть пульс, существует эмоциональная связь. А у вещей, созданных на компьютере, нет эмоций. Они могут быть умными, но у них нет сердца. А именно сердце и создает настоящую связь».




13 май 2026
father
Тот, кто умудрился снять на видео свою дрочку, тоже не особо умный. Зато настоящий!
13 май 2026
WahrandPhain
Если коротко - а как дрочить на малолеток, если ИИ и нет эмоциональной связи?
13 май 2026
gravitgroove
Нейросеть - это инструмент и ей тоже нужно уметь пользоваться. Чего ему там нужно еще, понимание, сострадание и чувства, или по его запросу данных система выдает объективно, что он в конце списка выдающихся бас-гитаристов? Или, быть может, он там школьницу генерировал, а ему Grok бабку нарисовали?
Ну и на счет искусственности... Похоже, ему самое время выставить свое оборудование на аукцион на eBay, а затем вырвать к какой-то матери розетки в квартире и начать осваивать контрабас и приготовление пищи исключительно на костре.
 
