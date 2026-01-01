*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 27
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 23
Bruce Kulick

18 май 2026 : 		 BRUCE KULICK: «Я знал, что моё время в KISS не вечно»

5 май 2026 : 		 BRUCE KULICK о состоянии здоровья после операции

29 дек 2025 : 		 BRUCE KULICK: «Я не парился, что меня не позвали в KISS после ухода Эйса»

30 июн 2025 : 		 BRUCE KULICK: «С Paul'ом и Gene'ом у нас только уважение»

27 янв 2025 : 		 BRUCE KULICK: «Я никогда не был связан с наркотиками или диким развратом»

21 янв 2025 : 		 BRUCE KULICK, DAVID ELLEFSON в новом треке MARINA V

8 янв 2025 : 		 BRUCE KULICK думает о книге

24 дек 2024 : 		 Рождественский трек от BRUCE KULICK и LISA LANE KULICK

29 ноя 2024 : 		 Станут ли успешными KISS-аватары? Отвечает BRUCE KULICK

20 ноя 2024 : 		 BRUCE KULICK о том, почему его не взяли в KISS второй раз

7 ноя 2024 : 		 BRUCE KULICK не понимает

4 ноя 2024 : 		 BRUCE KULICK о фанере KISS

19 янв 2024 : 		 BRUCE KULICK дал джазу

4 янв 2024 : 		 BRUCE KULICK намерен выпустить мемуары

25 дек 2023 : 		 BRUCE KULICK с женой поздравляет с праздниками

16 ноя 2023 : 		 BRUCE KULICK отмечает юбилей Smashes, Thrashes & Hits

16 окт 2023 : 		 Видео с выступления BRUCE KULICK BAND

24 сен 2023 : 		 BRUCE KULICK отмечает юбилей Psycho Circus

22 авг 2023 : 		 BRUCE KULICK сыграет "Alive III", ACE FREHLEY будет с ним

21 май 2023 : 		 BRUCE KULICK вспоминает KISS Alive III

8 май 2023 : 		 GENE SIMMONS выступил с BRUCE KULICK и ERIC SINGER

20 дек 2022 : 		 Рождественский трек от BRUCE & LISA KULICK

4 ноя 2022 : 		 Видео с выступления BRUCE KULICK

30 окт 2022 : 		 BRUCE KULICK отмечает юбилей альбома KISS

5 авг 2022 : 		 PETER CRISS и BRUCE KULICK выступили вместе

15 июн 2022 : 		 BRUCE KULICK исполняет трек KISS
BRUCE KULICK: «Я знал, что моё время в KISS не вечно»



BRUCE KULICK в недавнем интервью Count's Kulture вновь сказал, что рад, что не вернулся в KISS после провала реюниона:

«В то время, когда я был в составе KISS, постоянно ходили разговоры о том, состоится ли воссоединение с Эйсом и оригинальным барабанщиком KISS Peter'ом Criss'ом, ведь всем было известно, что у Эйса и Peter'a были... некоторые проблемы. Эйс всегда выпускал новые альбомы и гастролировал после ухода из KISS, но всё это было совсем не так, как в KISS. Мы всё ещё были хедлайнерами турне по аренам во время моего пребывания в группе. Они всегда пытались повторить свой успех, что было непросто, если вспомнить, как всё было в 1975-м и 1978-м. Но я помог Paul'у и Gene'у выбраться из того положения, в котором они находились, и я очень горжусь этим. Но я знал, что в какой-то момент всё это, вероятно, закончится. Что я могу ещё сказать?!»

Kulick упомянул о том, что Stanley и Simmons заставили нынешних участников KISS Tommy Thayer'a и Eric'a Singer'a нарядиться в образы "Spaceman" и "Catman" во время последних гастролей и записей группы:

«Когда Эйс был недоволен и не хотел больше возвращаться в группу, несмотря на огромный успех, они хотели, чтобы я стал Spaceman'ом? И мне пришлось бороться с этим. Я был доволен, когда играл в легендарной американской рок-группе GRAND FUNK RAILROAD с 2000 по 2023 год. Я не знаю, что бы я сделал, если бы они попросили меня вернуться в KISS, потому что я понимаю, что это за образ жизни и что такое быть в KISS. Но, во-первых, они не предложили, а во-вторых, что ещё важнее, я действительно думаю, что я бы перечеркнул свою эпоху в KISS, если бы вдруг просто стал Эйсом Фрейли. И меня никогда не просили быть им, в то время как Tommy прекрасно справляется с этой ролью. И его за это и любили, и ненавидели. Но он прекрасно справился с этой ролью».




