BRUCE KULICK: «Я знал, что моё время в KISS не вечно»



BRUCE KULICK в недавнем интервью Count's Kulture вновь сказал, что рад, что не вернулся в KISS после провала реюниона:



«В то время, когда я был в составе KISS, постоянно ходили разговоры о том, состоится ли воссоединение с Эйсом и оригинальным барабанщиком KISS Peter'ом Criss'ом, ведь всем было известно, что у Эйса и Peter'a были... некоторые проблемы. Эйс всегда выпускал новые альбомы и гастролировал после ухода из KISS, но всё это было совсем не так, как в KISS. Мы всё ещё были хедлайнерами турне по аренам во время моего пребывания в группе. Они всегда пытались повторить свой успех, что было непросто, если вспомнить, как всё было в 1975-м и 1978-м. Но я помог Paul'у и Gene'у выбраться из того положения, в котором они находились, и я очень горжусь этим. Но я знал, что в какой-то момент всё это, вероятно, закончится. Что я могу ещё сказать?!»



Kulick упомянул о том, что Stanley и Simmons заставили нынешних участников KISS Tommy Thayer'a и Eric'a Singer'a нарядиться в образы "Spaceman" и "Catman" во время последних гастролей и записей группы:



«Когда Эйс был недоволен и не хотел больше возвращаться в группу, несмотря на огромный успех, они хотели, чтобы я стал Spaceman'ом? И мне пришлось бороться с этим. Я был доволен, когда играл в легендарной американской рок-группе GRAND FUNK RAILROAD с 2000 по 2023 год. Я не знаю, что бы я сделал, если бы они попросили меня вернуться в KISS, потому что я понимаю, что это за образ жизни и что такое быть в KISS. Но, во-первых, они не предложили, а во-вторых, что ещё важнее, я действительно думаю, что я бы перечеркнул свою эпоху в KISS, если бы вдруг просто стал Эйсом Фрейли. И меня никогда не просили быть им, в то время как Tommy прекрасно справляется с этой ролью. И его за это и любили, и ненавидели. Но он прекрасно справился с этой ролью».







