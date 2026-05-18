сегодня



Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был шок»



DERRICK GREEN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие были настроения в группе, когда Eloy Casagrande объявил об уходе:



«Да, в тот момент [когда Eloy сказал нам, что уходит из SEPULTURA] это был шок, потому что мы вообще ничего не знали [о том, что он проходил прослушивание в SLIPKNOT и в итоге получил место]. И это произошло буквально за неделю, может, за полторы до начала тура. Я в тот момент уже реально паковал вещи, чтобы лететь в Бразилию на репетиции, которые мы все заранее организовали и согласовали. Так что да, это было дерьмово. Всегда дерьмово, когда кто-то решает уйти, особенно учитывая то, как именно это произошло».



Размышляя о том, что Casagrande в итоге присоединился к SLIPKNOT — группе, в которой, как Eloy раньше говорил, он «всегда мечтал» играть, Derrick сказал:



«Я рад за него. Я понимаю, насколько это большая возможность. Думаю, мы все понимали. Проблема была только в том, как именно все это произошло — вот это было не очень. Но такое случается. Сейчас, оглядываясь назад, это уже прошлое. И, честно говоря, все в итоге сложилось так, как и должно было сложиться. Хотя, конечно, в тот момент это было очень трудно понять. Тогда это воспринималось как: «Охренеть, еще один огромный сюрприз из ниоткуда. Как мы вообще теперь со всем этим справимся?» Но у нас за всю историю группы уже было столько подобных ситуаций…



Так что нам удалось довольно быстро собраться и двигаться дальше. И нам очень повезло, что Greyson оказался свободен и согласился на наше предложение. И еще важный момент — мы с ним отлично сошлись как люди. А это тоже невероятно важный фактор, о котором многие, наверное, даже не задумываются, когда речь идет о создании группы или о том, как удержать группу вместе — коммуникация и способность ладить друг с другом. И с Greyson все эти пункты совпали. Нам очень повезло, что мы смогли найти человека, который закроет прощальный тур буквально в последний момент — реально в последний. В тот же день, когда мы узнали [об уходе Eloy], мы уже начали искать нового барабанщика. Так что да, думаю, все сложилось так, как должно было. Надеюсь, Eloy счастлив там, где он сейчас. Уверен, что так и есть. Ну а мы точно довольны тем, как проходит тур».







+3 -1



( 2 ) просмотров: 472

