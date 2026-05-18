Новости
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 27
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 23
Sepultura

18 май 2026 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был шок»

17 май 2026 : 		 EVAN SEINFELD присоединился на сцене к SEPULTURA

28 апр 2026 : 		 Вокалист SEPULTURA мутит новую группу

21 апр 2026 : 		 ANDREAS KISSER: «Будет ли SEPULTURA играть после финального тура? Ну а почему бы и нет...»

17 апр 2026 : 		 GREYSON NEKRUTMAN: «Разве я мог сказать SEPULTURA нет?»

2 апр 2026 : 		 Новая песня SEPULTURA

26 мар 2026 : 		 SEPULTURA будет играть только песни времен Derrick'a Green'a

24 мар 2026 : 		 SEPULTURA исполнила новую песню

27 фев 2026 : 		 Новая песня SEPULTURA

17 фев 2026 : 		 Барабанщик SEPULTURA дает советы молодым

30 янв 2026 : 		 SEPULTURA готовят ЕР

17 дек 2025 : 		 Финальный европейский тур SEPULTURA

25 ноя 2025 : 		 Финальное европейское шоу SEPULTURA пройдет летом

10 ноя 2025 : 		 Видео от барабанщика SEPULTURA

24 окт 2025 : 		 Концертное видео SEPULTURA'96

6 окт 2025 : 		 GREYSON NEKRUTMAN остается в SEPULTURA

31 авг 2025 : 		 SEPULTURA выпустит 4 новые песни в 2026

16 авг 2025 : 		 Басист SEPULTURA хвалит нового ударника

1 июл 2025 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Цель артиста — побуждать себя делать сложные вещи»

26 май 2025 : 		 Гитарист SEPULTURA ответил бывшему

10 апр 2025 : 		 MAX CAVALERA о конце SEPULTURA

8 апр 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

27 мар 2025 : 		 SEPULTURA будет колесить до конца 26

1 фев 2025 : 		 Лидер SEPULTURA хочет братьев

28 янв 2025 : 		 Документальный фильм о концерте SEPULTURA в Чили в 2003

7 янв 2025 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы были удивлены, что Eloy ушел»
Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был шок»



DERRICK GREEN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие были настроения в группе, когда Eloy Casagrande объявил об уходе:

«Да, в тот момент [когда Eloy сказал нам, что уходит из SEPULTURA] это был шок, потому что мы вообще ничего не знали [о том, что он проходил прослушивание в SLIPKNOT и в итоге получил место]. И это произошло буквально за неделю, может, за полторы до начала тура. Я в тот момент уже реально паковал вещи, чтобы лететь в Бразилию на репетиции, которые мы все заранее организовали и согласовали. Так что да, это было дерьмово. Всегда дерьмово, когда кто-то решает уйти, особенно учитывая то, как именно это произошло».

Размышляя о том, что Casagrande в итоге присоединился к SLIPKNOT — группе, в которой, как Eloy раньше говорил, он «всегда мечтал» играть, Derrick сказал:

«Я рад за него. Я понимаю, насколько это большая возможность. Думаю, мы все понимали. Проблема была только в том, как именно все это произошло — вот это было не очень. Но такое случается. Сейчас, оглядываясь назад, это уже прошлое. И, честно говоря, все в итоге сложилось так, как и должно было сложиться. Хотя, конечно, в тот момент это было очень трудно понять. Тогда это воспринималось как: «Охренеть, еще один огромный сюрприз из ниоткуда. Как мы вообще теперь со всем этим справимся?» Но у нас за всю историю группы уже было столько подобных ситуаций…

Так что нам удалось довольно быстро собраться и двигаться дальше. И нам очень повезло, что Greyson оказался свободен и согласился на наше предложение. И еще важный момент — мы с ним отлично сошлись как люди. А это тоже невероятно важный фактор, о котором многие, наверное, даже не задумываются, когда речь идет о создании группы или о том, как удержать группу вместе — коммуникация и способность ладить друг с другом. И с Greyson все эти пункты совпали. Нам очень повезло, что мы смогли найти человека, который закроет прощальный тур буквально в последний момент — реально в последний. В тот же день, когда мы узнали [об уходе Eloy], мы уже начали искать нового барабанщика. Так что да, думаю, все сложилось так, как должно было. Надеюсь, Eloy счастлив там, где он сейчас. Уверен, что так и есть. Ну а мы точно довольны тем, как проходит тур».




КомментарииСкрыть/показать 2 )

18 май 2026
Lord Iscariah
Пошел нахуй негр. Сепультура сдохла после Arise. Дальше хуету заиграли, особенно с тобой на вокале.
18 май 2026
i
industrialist
Lord Iscariah, мужик, не агрись так, Roorback вышел свежим и мощным, после Kairos уже все слилось в одну серую кучу
