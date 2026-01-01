Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE выйдет летом



Десятого июля на 5 picture-винилах, на 5CD или в виде эксклюзивного бокс-сета тиражом 250 копий состоится релиз нового бокс-сета MÖTLEY CRÜE "Crücial Crüe 1981-1989", включающего пять первых альбомов коллектива.







