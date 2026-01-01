Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пересводить»



JASON NEWSTED был гостем программы «Trunk Nation With Eddie Trunk», в рамках которой у него спросили о том, известны ли ему какие-то планы в связи с сорокалетием альбома «...And Justice For All» и возможного нового издания, например, пересведения этого материала, на что он ответил:



«Не-а, чувак. Нет. Он такой, какой есть. Я считаю, что не стоит возвращаться и ковыряться в таких вещах. Я с этим не согласен. Я знаю, что другие фанаты делали свои версии или примеры того, как это звучало бы, если бы бас на альбоме был громче, но я просто не трачу на подобное время… Прошло уже 35 лет или около того — это больше половины моей жизни. Я не особо об этом думаю.



К чему я пришёл во всей этой истории — а люди до сих пор любят это обсуждать, — и я даже рад, что обсуждают, потому что если бы это не было настолько, мать его, странно, мы бы, наверное, и не говорили об этом спустя 35 лет с таким интересом. Если бы это был просто альбом, просто запись, которая вышла и всё, то мы бы, скорее всего, вспоминали о нём, только когда вышел бы какой-нибудь очередной бокс-сет. Но люди до сих пор поднимают эту тему…



На кассете "No Life 'Til Leather", оригинальном демо METALLICA, надпись синей шариковой ручкой от руки — почерком Lars'а. И там написано: "METALLICA "No Life 'Til Leather" demo", а в скобках — "Turn bass down on stereo" ["Убавьте бас на стерео"]. Его почерком. Понимаете? Это было демо — самый первый раз, когда кто-то вообще должен был услышать их группу. И он уже тогда мыслил в этом направлении. Это 1982 год. Вот откуда начинается вся эта история, вот стартовая точка.



Так что если смотреть на то, как создавались все эти записи, — особенно священная трилогия, первые три альбома, — именно они задали основу для нашего стиля музыки вообще. Потом появились и другие группы, которые тоже многого добились, но не так и не с таким уровнем новаторства и значимости. Групп существует много, но по-настоящему важных — единицы, и это была одна из таких групп, а те альбомы — чертовски важные.



И всё это, вплоть до того времени, когда мы уже буквально купались в грёбаных деньгах, делалось одинаково — в пещере размером 12 на 12 футов, с ударной установкой и стеками Marshall почти до потолка, и двумя людьми с кассетным восьмидорожечным TASCAM. Они заходили туда и создавали альбомы, которые меняли мир. Два человека. И Lars играл на барабанах, слушая в мониторе гитару, а не бас. Так было всегда.



Ещё до THE BLACK KEYS, до THE WHITE STRIPES, до FLAT DUO JETS или как там их, до всех этих групп без басиста, были James Hetfield и Lars Ulrich — оригинальный гаражный дуэт. А все остальные, кто приходил позже, — Клифф, Kirk Hammett, я сам — были уже украшением этого гаражного дуэта. Если этот гаражный дуэт хочет добавить бас в свой дуэт — они это делают. Если не хочет — не делает. "...And Justice For All" — самый продаваемый альбом гаражного дуэта всех времён».



На вопрос о том, что он думает о более прогрессивном музыкальном направлении METALLICA на «...And Justice For All» по сравнению с более прямолинейным материалом ранних лет группы, Jason — который играл на басу в FLOTSAM AND JETSAM с 1981 по 1986 год, а затем покинул группу вскоре после выхода их дебютного альбома ради перехода в METALLICA — ответил:



«Эта музыка куда больше напоминала FLOTSAM, чем METALLICA. Так что для меня это было вполне естественно с точки зрения стиля. FLOTSAM как раз и играли всю эту насыщенную, скоростную, безумную, очень прогрессивную музыку. Так что для меня всё совпало просто идеально».







