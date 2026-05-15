Фил Кэмпбелл похоронен в Уэльсе

13 мая на неназванном кладбище у Уэльсе прошли похороны Фила Кэмпбелла. Семья музыканта опубликовала фото могилы и написала:
«Вчера мы проводили в последний путь нашего любимого отца. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто был с нами, чтобы почтить память о его замечательной жизни. Мы никогда не устанем слушать рассказы о нем и о том, как он брал за душу стольких людей. Мы будем любить его вечно и делиться его наследием еще долгие годы!»
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).