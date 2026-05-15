Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 72
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 30
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
Phil Campbell and the Bastard Sons

15 май 2026 : 		 Фил Кэмпбелл похоронен в Уэльсе

14 мар 2026 : 		 Умер Фил Кэмпбелл

15 фев 2026 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS отменили концерты

24 дек 2025 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS продолжают поиск вокалиста

28 авг 2025 : 		 PHIL CAMPBELL: «Я точно не металлист»

15 ноя 2024 : 		 PHIL CAMPBELL против телефонов

1 сен 2023 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

26 июл 2023 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

22 июн 2023 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

23 мар 2023 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

17 фев 2023 : 		 Концертное видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

2 ноя 2021 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS исполняют MOTÖRHEAD

10 окт 2021 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS нашли вокалиста

2 июн 2021 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS расстались с вокалистом

13 янв 2021 : 		 PHIL CAMPBELL — о концертах после пандемии

10 дек 2020 : 		 PHIL CAMPBELL: «COVID-19 — не просто простуда»

15 ноя 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

8 ноя 2020 : 		 PHIL CAMPBELL — о совете, который дал ему Лемми

17 окт 2020 : 		 Видео с текстом от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

11 окт 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

10 окт 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

1 ноя 2019 : 		 PHIL CAMPBELL о работе с вокалистом JUDAS PRIEST

25 окт 2019 : 		 ROB HALFORD в новой песне PHIL'a CAMPBELL'a

21 сен 2019 : 		 ALICE COOPER в новой песне PHIL'a CAMPBELL'a

12 авг 2019 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL

5 июл 2019 : 		 PHIL CAMPBELL выпустит альбом в этом году
Фил Кэмпбелл похоронен в Уэльсе



13 мая на неназванном кладбище у Уэльсе прошли похороны Фила Кэмпбелла. Семья музыканта опубликовала фото могилы и написала:

«Вчера мы проводили в последний путь нашего любимого отца. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто был с нами, чтобы почтить память о его замечательной жизни. Мы никогда не устанем слушать рассказы о нем и о том, как он брал за душу стольких людей. Мы будем любить его вечно и делиться его наследием еще долгие годы!»

Кэмпбелл скончался 13 марта в возрасте 64 лет.




КомментарииСкрыть/показать 2 )

15 май 2026
m
mohnatiy
Через два месяца? о_0
15 май 2026
Rutger
Вспомнился нехороший анекдот про стюардессу и двух пилотов...
