Фил Кэмпбелл похоронен в Уэльсе



13 мая на неназванном кладбище у Уэльсе прошли похороны Фила Кэмпбелла. Семья музыканта опубликовала фото могилы и написала:



«Вчера мы проводили в последний путь нашего любимого отца. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто был с нами, чтобы почтить память о его замечательной жизни. Мы никогда не устанем слушать рассказы о нем и о том, как он брал за душу стольких людей. Мы будем любить его вечно и делиться его наследием еще долгие годы!»



Кэмпбелл скончался 13 марта в возрасте 64 лет.





