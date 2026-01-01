Новое видео THE ROLLING STONES

"In The Stars", новое видео группы THE ROLLING STONES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Foreign Tongues, выходящего 10 июля на Capitol Records:
Rough And Twisted
In The Stars
Jealous Lover
Mr. Charm
Divine Intervention
Ringing Hollow
Never Wanna Lose You
Hit Me In The Head
You Know I‘m No Good (Amy Winehouse)
Some Of Us
Covered In You
Side Effects
Back In Your Life
Beautiful Delilah (Chuck Berry)
