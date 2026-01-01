*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 72
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 30
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
15 май 2026 : 		 Переиздание MY CHEMICAL ROMANCE выйдет летом

17 июл 2025 : 		 10 наград MY CHEMICAL ROMANCE

19 май 2025 : 		 Нереализованный концертный трек MY CHEMICAL ROMANCE

3 дек 2024 : 		 MY CHEMICAL ROMANCE о смерти барабанщика

1 дек 2024 : 		 Умер бывший барабанщик MY CHEMICAL ROMANCE

20 ноя 2024 : 		 MY CHEMICAL ROMANCE продали 365 000 билетов за день

19 май 2022 : 		 MY CHEMICAL ROMANCE сыграли новую песню

13 май 2022 : 		 Новая песня MY CHEMICAL ROMANCE

17 июл 2020 : 		 MY CHEMICAL ROMANCE защитили право на получение кредита

13 мар 2020 : 		 MY CHEMICAL ROMANCE отменили выступления в Японии

23 дек 2019 : 		 MY CHEMICAL ROMANCE отыграли первое за семь лет шоу

1 ноя 2019 : 		 MY CHEMICAL ROMANCE возвращаются

25 мар 2013 : 		 MY CHEMICAL ROMANCE распались

5 сен 2011 : 		 MY CHEMICAL ROMANCE выгнали барабанщика за воровство

19 апр 2011 : 		 Новое видео MY CHEMICAL ROMANCE

19 ноя 2010 : 		 Новое видео MY CHEMICAL ROMANCE

17 окт 2010 : 		 Новое видео MY CHEMICAL ROMANCE

29 сен 2010 : 		 Трек-лист нового альбома MY CHEMICAL ROMANCE

12 май 2008 : 		 Эмо - причина самоубийства фэна MY CHEMICAL ROMANCE?
Переиздание MY CHEMICAL ROMANCE выйдет летом



MY CHEMICAL ROMANCE десятого июля на Reprise Records выпустят обновленную версию четвертого альбома "Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys (Deluxe Edition)", которая будет доступна в цифровом варианте, различных винилах, на двойном CD и кассете. Специальное туровое виниловое издание будет продаваться на концертах с десятого июля по тридцать первое октября. По случаю анонса, группа опубликовала первый бонус — видео на Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) (Recorded For BBC Radio 1)":

01. Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)
02. Bulletproof Heart
03. SING
04. Planetary (GO!)
05. The Only Hope For Me Is You
06. Party Poison
07. Save Yourself, I'll Hold Them Back
08. S/C/A/R/E/C/R/O/W
09. Summertime
10. DESTROYA
11. The Kids From Yesterday
12. Vampire Money

Bonus Tracks

01. Zero Percent
02. We Don't Need Another Song About California
03. F.T.W.W.W
04. Mastaa of Ravenkroft
05. Black Dragon Fighting Society
06. Common People (Recorded For BBC Radio 1)
07. SING (iTunes Festival '11)
08. The Kids From Yesterday (iTunes Festival '11)
09. Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) (Recorded For BBC Radio 1)




