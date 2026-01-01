Переиздание MY CHEMICAL ROMANCE выйдет летом

MY CHEMICAL ROMANCE десятого июля на Reprise Records выпустят обновленную версию четвертого альбома "Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys (Deluxe Edition)", которая будет доступна в цифровом варианте, различных винилах, на двойном CD и кассете. Специальное туровое виниловое издание будет продаваться на концертах с десятого июля по тридцать первое октября. По случаю анонса, группа опубликовала первый бонус — видео на Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) (Recorded For BBC Radio 1)":
01. Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)
02. Bulletproof Heart
03. SING
04. Planetary (GO!)
05. The Only Hope For Me Is You
06. Party Poison
07. Save Yourself, I'll Hold Them Back
08. S/C/A/R/E/C/R/O/W
09. Summertime
10. DESTROYA
11. The Kids From Yesterday
12. Vampire Money
Bonus Tracks
01. Zero Percent
02. We Don't Need Another Song About California
03. F.T.W.W.W
04. Mastaa of Ravenkroft
05. Black Dragon Fighting Society
06. Common People (Recorded For BBC Radio 1)
07. SING (iTunes Festival '11)
08. The Kids From Yesterday (iTunes Festival '11)
09. Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) (Recorded For BBC Radio 1)
