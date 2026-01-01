сегодня



Переиздание MY CHEMICAL ROMANCE выйдет летом



MY CHEMICAL ROMANCE десятого июля на Reprise Records выпустят обновленную версию четвертого альбома "Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys (Deluxe Edition)", которая будет доступна в цифровом варианте, различных винилах, на двойном CD и кассете. Специальное туровое виниловое издание будет продаваться на концертах с десятого июля по тридцать первое октября. По случаю анонса, группа опубликовала первый бонус — видео на Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) (Recorded For BBC Radio 1)":



01. Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)

02. Bulletproof Heart

03. SING

04. Planetary (GO!)

05. The Only Hope For Me Is You

06. Party Poison

07. Save Yourself, I'll Hold Them Back

08. S/C/A/R/E/C/R/O/W

09. Summertime

10. DESTROYA

11. The Kids From Yesterday

12. Vampire Money



Bonus Tracks



01. Zero Percent

02. We Don't Need Another Song About California

03. F.T.W.W.W

04. Mastaa of Ravenkroft

05. Black Dragon Fighting Society

06. Common People (Recorded For BBC Radio 1)

07. SING (iTunes Festival '11)

08. The Kids From Yesterday (iTunes Festival '11)

09. Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) (Recorded For BBC Radio 1)







+0 -0



просмотров: 64

