Вокалист BLUE ÖYSTER CULT пропустит несколько концертов после операции
Вокалист BLUE ÖYSTER CULT Eric Bloom опубликовал следующее сообщение:
«Пока BÖC находились в отпуске, я запланировал хирургическую операцию, не представляющую угрозы для жизни. Я поправляюсь, но восстановление занимает немного больше времени, чем ожидалось. Kasim Sulton заменит меня на нескольких концертах и выступит просто великолепно!»
