Гитарист KORN: «Мы написали 40 песен для нового альбома»



James "Munky" Shaffer в недавнем интервью поговорил о том, как идут работы над новым альбомом:



«Это, б$$$ь, занимает очень много времени. Клянусь богом, мы написали, наверное, уже почти 40 песен — перебрали их, переписали, выкинули, разломали на части и собрали заново. Это очень долгий процесс, потому что сейчас мы крайне критично относимся к тому, что делаем. Мы очень придирчивы, потому что хотим сохранить наше оригинальное звучание. От него особо никуда не денешься — как только мы начинаем играть, это звучит как KORN, особенно когда вместе все пятеро. И Ra [нынешний басист KORN Roberto Díaz] стал просто потрясающим дополнением — он привнес кучу энергии в ритм-секцию. И Ray [Luzier, барабанщик KORN] с ним очень круто взаимодействуют. За ними реально интересно наблюдать, когда они вместе придумывают партии, потому что они делают такие вещи, которые мне бы даже в голову не пришли. Все это стало большой частью нынешнего процесса написания материала — то, как эти двое работают вместе, потому что раньше они никогда не записывали альбом вдвоем. Конечно, они играли старые песни и все такое. Но мне кажется, что, разбирая старый материал и изучая эти ритм-партии, они лучше прочувствовали, что вообще лежит в основе нашего каталога, и перенесли похожий вайб в новый материал, который мы сейчас пишем. И это очень круто.



Но да, мы стараемся… Как и любой артист, ты не хочешь рисовать одну и ту же картину снова и снова. Хочется добавить какой-то новый вкус, новые краски, что-то свежее, чтобы слушатели по-прежнему слышали классическое звучание, но с новым подходом. Так что это все равно KORN, без вопросов. Никакой жесткой электроники или чего-то совсем уж “из другой оперы” не будет. Все по-прежнему строится вокруг гитар и тяжелого баса».



На вопрос, почему выпуск нового альбома KORN так затянулся, Munky ответил:



«Ну, у нас был очень плотный гастрольный график, особенно после COVID. Нам безумно хотелось снова вернуться на сцену. И я точно не помню, когда именно, но, кажется, когда вышел “The Nothing” [2019], у нас уже были запланированы туры. И мы были очень воодушевлены, потому что я обожаю этот альбом, а он так и не получил своего полноценного момента. Мы толком не смогли его поддержать турами. А во время COVID я просто сходил с ума, сидя дома взаперти. И я тогда начал собирать всех, типа: “Можем мы хотя бы безопасно собраться вместе в студии?” И результатом этого стал “Requiem”.



Думаю, все дело просто в огромном количестве гастролей и в том, что мы хотим выпустить что-то действительно достойное. Мы не хотели выпускать посредственный материал. Поэтому и продолжаем писать и переписывать. Потому что, если честно, нам самим хочется выпускать новую музыку. Мы могли бы просто бесконечно кататься с турами на старых песнях. Но нам нравится сохранять ощущение свежести. Думаю, тут мы равнялись на METALLICA — всегда можно написать что-то новое, записать это и играть. И нам сам процесс написания и записи нравится ничуть не меньше, чем гастроли».



Munky также рассказал о нынешнем состоянии оригинального басиста KORN Reginald “Fieldy” Arvizu, который в июне 2021 года объявил, что пропустит концерты группы, чтобы «восстановиться» после того, как снова «скатился к старым плохим привычкам». На вопрос о том, каково было работать над новым материалом без Fieldy, Munky сказал:



«Бывали моменты, когда это было тяжело — ты представляешь, что могло бы получиться здесь, если бы он был в группе, что бы он сделал в этом месте и все такое. Но на последних двух альбомах он уже и так несколько отдалился. Было трудно вовлечь его в процесс, даже просто удержать в комнате, пока мы пишем музыку. Он постоянно уходил — побудет пару минут и снова исчезает. Было видно, что он не сосредоточен, будто потерял мотивацию. Но это нормально. Такое случается. Все идет циклами. Мы точно не злимся на него или что-то в этом духе. Мы хотим, чтобы он был счастлив. И тогда было видно, что ему уже не приносит радости жизнь гастролирующего музыканта. Так что это было что-то вроде взаимного… Я бы даже не назвал это “расставанием”, потому что… Я все еще использую слово “hiatus”. Думаю, ему просто нужен был перерыв от группы.



Мы пашем как проклятые. Даже когда не гастролируем, мы пишем музыку или занимаемся какими-то делами. Возвращаемся домой, отдыхаем пару недель после тура — и снова в бой. И мне кажется, спустя 30 лет такой ритм просто стал для него слишком тяжелым. Для этого нужна огромная выносливость. И, думаю, тогда у него уже не было этих сил. Плюс у него происходило много личного. Он был несчастлив. Это было очевидно. А в конце дня он наш брат, и мы хотим, чтобы он был счастлив. Так что мы просто сказали: “Делай то, что тебе нужно. Главное — оставайся здоровым. Следи за своим ментальным состоянием и занимайся тем, что делает тебя счастливым”».



На вопрос, поддерживает ли он сейчас связь с Fieldy и как у того дела, Munky ответил:



«Я слышал, что у него все хорошо. Лично мы не разговаривали уже, наверное, несколько месяцев. Но я вижу его детей. Его сын играет на басу, у него есть группа, и, кажется, Fieldy помогает ему с этим. Похоже, они отлично проводят время. И, честно говоря, выглядит он сейчас лучше, что нас всех очень радует. Мы правда хотим видеть его в лучшей форме — чтобы он наслаждался временем дома с семьей и оставался в добром здравии».







