сегодня



Барабанщик MEGADETH: «Dave изобрёл трэш-металл»



DIRK VERBEUREN в недавнем интервью спросили, как он отреагировал, когда десять лет назад ему впервые предложили стать участником группы под руководством Dave'a Mustaine'a:



«Я не поверил в это. [Смеётся]. Моей первой реакцией, конечно, было недоверие. Но изначально я просто подменял другого барабанщика, так что первоначальный план был такой: я должен был отыграть около месяца на концертах, а потом… Я уже рассказывал эту историю несколько раз, но в типичном для него стиле, после примерно недели концертов Дэйв подошёл ко мне в туровом автобусе и сказал: "Ты скажешь ребятам из SOILWORK, что теперь ты мой барабанщик?" Он таким образом хотел заявить мне: "Я хочу, чтобы ты играл в группе". Так что, конечно, это было очень волнительное время, и в то же время у меня были смешанные чувства, потому что я был с SOILWORK 12 лет, и они были моими хорошими друзьями, но все говорили: "Конечно, ты должен это сделать". Так что это было необычно. На самом деле в этом месяце исполняется 10 лет с тех пор, как я отыграл свой первый концерт с MEGADETH, — до сих пор для меня нереально, что я являюсь участником такой культовой группы. Я был на концерте MEGADETH в 1990 году, так что мне тогда было, наверное, 15 лет. Это был один из первых концертов, которые я когда-либо видел. До этого я побывал только на двух других выступлениях. А потом был тур "Clash Of The Titans" с MEGADETH, SLAYER — кажется, в Европе, я тогда ещё жил во Франции, ещё выступали TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES. Я в группе уже 10 лет и продолжаю чтить это наследие с отличной музыкой. И всё, что создал Дэйв, является культовым. Бывшие барабанщики MEGADETH Ник Менца, Гар Самуэльсон, Чак Белер потрясно играли, и для меня большая честь быть их преемником в этой группе. В металл-музыке выше этого наследия уже не подняться. А для меня Dave — это человек, который изобрёл трэш-металл. Он написал много культовых ранних вещей, которые определили звучание этого жанра, и его риффы можно узнать среди миллиона других. У него до сих пор уникальный стиль игры на гитаре, так что для меня Dave — это настоящий бог рока. Безусловно».



На вопрос о том, какую песню MEGADETH сложнее всего играть, Dirk ответил:



«Я бы сказал, что все песни из первого альбома "Killing Is My Business... And Business Is Good!" довольно сложны, потому что не только играются на бешеной скорости, но и Гар Самуэльсон, который был барабанщиком группы в то время, много импровизировал, и поэтому довольно сложно это воспроизвести… Так что я думаю, что с технической точки зрения старые вещи определённо сложны. Но я также хочу сказать следующее, потому что у людей иногда складывается впечатление: "Наверное, легко играть "Symphony Of Destruction" или любую другую песню — "Hangar 18" или "Trust" и так далее», — нет, в них тоже есть сложные моменты. И когда играешь полуторачасовой сет, как мы обычно делаем, когда выступаем хедлайнерами, это настоящее испытание на выносливость и стойкость. Кроме того, я стараюсь устроить шоу и сделать его интересным для зрителей, а не просто сидеть и играть. Так что все эти факторы в совокупности делают выступление очень насыщенным. А в те вечера, когда я немного устаю, потому что плохо спал или у меня была сумасшедшая поездка или что-то в этом роде, это может вымотать. Так что все эти песни по-своему довольно сложны».







+0 -0



просмотров: 88

