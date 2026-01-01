"Prince With The Swift Warning", новая песня LALU, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “A Mythmaker’s Demise”, релиз которого намечен на 31 июля:
1. Tears Of The Muse
2. EKO
3. I Am The One
4. Mayacama (Instrumental)
5. Prince With The Swift Warning
6. Learning To Fly
7. A Drop Of Water (Instrumental)
8. Fhloston Paradise
9. Cordal Weaves
10. Midnight Ink
