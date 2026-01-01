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Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
[= ||| все новости группы



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The Violent Hour

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8 июн 2026 : 		 CARLA HARVEY в новом треке LORDS OF ACID

14 ноя 2025 : 		 Новое видео THE VIOLENT HOUR

23 сен 2025 : 		 Видео с выступления THE VIOLENT HOUR

14 июн 2025 : 		 Новое видео THE VIOLENT HOUR

7 июн 2025 : 		 ZAKK WYLDE, CHARLIE BENANTE в новом треке THE VIOLENT HOUR

1 июн 2025 : 		 CARLA HARVEY выступила с LORDS OF ACID

25 апр 2025 : 		 Новое видео THE VIOLENT HOUR

12 апр 2025 : 		 Дебютная песня THE VIOLENT HOUR

11 мар 2025 : 		 Тизер дебютного сингла THE VIOLENT HOUR

8 янв 2025 : 		 CARLA HARVEY в LORDS OF ACID

8 окт 2024 : 		 CARLA HARVEY об уходе из BUTCHER BABIES

23 сен 2024 : 		 CARLA HARVEY основала THE VIOLENT HOUR
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|||| сегодня

CARLA HARVEY в новом треке LORDS OF ACID



zoom
LORDS OF ACID при участии CARLA HARVEY представили новый сингл — "Dream Boy"




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