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Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!»
59
MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!»
49
Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере
47
Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер...
46
Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN
31
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Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!»
59
MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!»
49
Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере
47
Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер...
46
Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN
31
все новости группы
The Violent Hour
США
-
-
Myspace:
https://www.facebook.com/carlaharveymusic
Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61565904311273
8 июн 2026
:
CARLA HARVEY в новом треке LORDS OF ACID
14 ноя 2025
:
Новое видео THE VIOLENT HOUR
23 сен 2025
:
Видео с выступления THE VIOLENT HOUR
14 июн 2025
:
Новое видео THE VIOLENT HOUR
7 июн 2025
:
ZAKK WYLDE, CHARLIE BENANTE в новом треке THE VIOLENT HOUR
1 июн 2025
:
CARLA HARVEY выступила с LORDS OF ACID
25 апр 2025
:
Новое видео THE VIOLENT HOUR
12 апр 2025
:
Дебютная песня THE VIOLENT HOUR
11 мар 2025
:
Тизер дебютного сингла THE VIOLENT HOUR
8 янв 2025
:
CARLA HARVEY в LORDS OF ACID
8 окт 2024
:
CARLA HARVEY об уходе из BUTCHER BABIES
23 сен 2024
:
CARLA HARVEY основала THE VIOLENT HOUR
сегодня
CARLA HARVEY в новом треке LORDS OF ACID
LORDS OF ACID при участии CARLA HARVEY представили новый сингл — "Dream Boy"
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Сообщений нет