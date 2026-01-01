Бывший басист ROB ZOMBIE и нынешний гитарист MARILYN MANSON замутил GABI & THE FLY



"Devil's Chain", новое видео группы GABI & THE FLY, в состав которой входят Gabriella Lindland и Matt "Piggy D." Montgomery (former ROB ZOMBIE bassist, current MARILYN MANSON guitarist), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного демо "Initiation Of Decay", доступна на on Bandcamp:



01. Lust For Violence

02. I Feel Your Shadow

03. Sacred Heart

04. Devil's Chain

05. World Of Hate







