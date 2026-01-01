L.A. GUNS готовят концертный релиз

Третьего июля на Cleopatra Records состоится выход нового концертного релиза L.A. GUNS "Live From The Guild Theatre", запись которого проходила десятого июля в The Guild Theatre, Menlo Park, California:
Disc 1 (CD)
01. Intro - Taste It
02. Cannonball
03. Electric Gypsy
04. Sex Action
05. Hellraisers Ball
06. Hit And Run
07. Like A Drug
08. Speed
09. One More Reason
10. Theremin Jam
11. Over the Edge
12. Guitar Solo
13. I Wanna Be Your Man
14. Lucky Motherfucker
15. Never Enough
16. The Ballad Of Jayne
17. Rip And Tear
Disc 2 (DVD)
01. Intro - Taste It
02. Cannonball
03. Electric Gypsy
04. Sex Action
05. Hellraisers Ball
06. Hit And Run
07. Like A Drug
08. Speed
09. One More Reason
10. Theremin Jam
11. Over The Edge
12. Guitar Solo
13. I Wanna Be Your Man
14. Lucky Motherfucker
15. Never Enough
16. The Ballad Of Jayne
17. Rip And Tear
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