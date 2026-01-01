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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 56
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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L.A. Guns

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L.A. GUNS готовят концертный релиз



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Третьего июля на Cleopatra Records состоится выход нового концертного релиза L.A. GUNS "Live From The Guild Theatre", запись которого проходила десятого июля в The Guild Theatre, Menlo Park, California:

Disc 1 (CD)

01. Intro - Taste It
02. Cannonball
03. Electric Gypsy
04. Sex Action
05. Hellraisers Ball
06. Hit And Run
07. Like A Drug
08. Speed
09. One More Reason
10. Theremin Jam
11. Over the Edge
12. Guitar Solo
13. I Wanna Be Your Man
14. Lucky Motherfucker
15. Never Enough
16. The Ballad Of Jayne
17. Rip And Tear

Disc 2 (DVD)

01. Intro - Taste It
02. Cannonball
03. Electric Gypsy
04. Sex Action
05. Hellraisers Ball
06. Hit And Run
07. Like A Drug
08. Speed
09. One More Reason
10. Theremin Jam
11. Over The Edge
12. Guitar Solo
13. I Wanna Be Your Man
14. Lucky Motherfucker
15. Never Enough
16. The Ballad Of Jayne
17. Rip And Tear




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