15 май 2026 : 		 Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH

19 янв 2026 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «У нас есть 25 набросков»

4 ноя 2025 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH и BABYMETAL получили награду

29 окт 2025 : 		 Обновленный трек от FIVE FINGER DEATH PUNCH

27 окт 2025 : 		 У FIVE FINGER DEATH PUNCH есть пять-шесть новых песен

5 сен 2025 : 		 BABYMETAL в новом треке FIVE FINGER DEATH PUNCH

15 авг 2025 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH продает дом за 28 миллионов

20 июл 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

10 июн 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

5 июн 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

20 май 2025 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Тейлор Свифт все сделала правильно»

16 май 2025 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH перезаписали старое

9 мар 2025 : 		 У FIVE FINGER DEATH PUNCH есть шесть-семь песен

18 фев 2025 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH о том, как его спалили на собрании анонимных алкоголиков

31 окт 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH о визите в Мексику

28 окт 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH пожертвовали $200,000 на благотворительность

29 сен 2024 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH сломал ребро

19 сен 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH о выступлениях с METALLICA

2 сен 2024 : 		 Почему FIVE FINGER DEATH PUNCH так названы

2 авг 2024 : 		 Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH

27 июл 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH большой фанат METALLICA

15 июл 2024 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH о политике в песнях

1 июл 2024 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH об узколобости металлистов

26 июн 2024 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом материале

12 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в Европе

11 июн 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH стали 11 раз первыми
Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH



"Eye Of The Storm", новая песня группы FIVE FINGER DEATH PUNCH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома , выход которого запланирован на этот год.

Zoltan: «Новая музыка получилась тяжелее, чем все, что мы делали за последние годы, и в ней чувствуется кинематографический подтекст.

У нас было три года, чтобы написать этот альбом и по-настоящему жить с ним. Мы начали с почти 30 песен и сократили их количество до 14 или 15. В какой-то момент мы даже подумывали о двойном альбоме.

Это наш десятый студийный альбом и двадцатая годовщина нашего существования как группы. Мы знали, что должны приложить максимальные усилия. Что меня больше всего волнует, так это то, что я снова слышу раннюю эру, эту выдержку, этот укол, эту агрессию, одновременно исследуя совершенно новые территории. Я написал музыку для всего первого альбома и большей части второго, так что для меня эта энергия — не ностальгия, это то, откуда я родом. Это мои корни. Я словно возвращаюсь домой на полной скорости, в то время как мой брат Ivan привносит невероятные тексты и мелодии, и его голос на этом альбоме звучит просто потрясающе. Я действительно с нетерпением жду следующего десятилетия».




