Основатель RISE RECORDS запустил новый лейбл



Craig Ericson, основатель RISE RECORDS, вернулся в игру.

После того как в 2015 году Ericson продал RISE RECORDS компании BMG и отошел от дел в музыкальной индустрии, он запустил новый независимый лейбл Vaux Records, названный в честь знаменитых стрижей Vaux's swifts из Портленда.

Ericson основал RISE RECORDS в 1991 году, когда ему было 18 лет, и превратил его в один из самых успешных независимых лейблов своего поколения. За время его руководства RISE выпустил более 400 альбомов и помог заявить о себе таким артистам, как John Gourley из PORTUGAL. THE MAN, Johnny Franck из BILMURI, Caleb Shomo из BEARTOOTH, а также SLEEPING WITH SIRENS, OF MICE & MEN, DANCE GAVIN DANCE, PVRIS, KUBLAI KHAN TX, CROWN THE EMPIRE и многим другим. Среди других заметных подписантов лейбла были AT THE DRIVE-IN, AMERICAN NIGHTMARE, HOT WATER MUSIC и 7 SECONDS.

RISE стал редким явлением — лейблом с собственной фан-базой и собственной идентичностью. Имея штат всего из шести человек, лейбл добился нескольких дебютов в топ-10 Billboard, включая альбом SLEEPING WITH SIRENS "Feel", поднявшийся до третьего места, и "Restoring Force" группы OF MICE & MEN, добравшийся до четвертой строчки.

Ericson также был одним из первых владельцев лейблов, кто полностью принял YouTube как музыкальную платформу, выкладывая каталог RISE, чтобы фанаты могли легально и бесплатно открывать для себя новую музыку. Его подход «бесплатного тест-драйва» помог набрать миллиарды прослушиваний, миллионы подписчиков и сформировать вокруг лейбла преданное сообщество.

После окончания действия соглашения о неконкуренции и с новым желанием строить что-то свое, Ericson в 2025 году основал Vaux Records. Лейбл уже подписал контракты с CUNTROL из Лос-Анджелеса и J NOIRE из Нэшвилла, а еще двух артистов объявят в ближайшее время.

Миссия проста: оставаться независимыми, доверять инстинктам и подписывать группы, от которых бегут мурашки.

Vaux Records будет сотрудничать с Many Hats по дистрибуции и с MerchNow по мерчу и официальному онлайн-магазину.

15 мая стало официальной датой запуска Vaux Records.




