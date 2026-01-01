*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 72
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 26
Paul Di'Anno

16 май 2026 : 		 Фильм о Поле Ди'Анно выйдет в июле

2 фев 2026 : 		 Выходит статуэтка PAUL DI'ANNO

29 янв 2026 : 		 "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer" выйдет летом

24 дек 2025 : 		 Концерт PAUL DI'ANNO был записан за два месяца до смерти

1 дек 2025 : 		 Финальный концертный релиз PAUL DI'ANNO выйдет в 2026

23 окт 2025 : 		 "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer" выйдет в 2026

4 окт 2025 : 		 BLAZE BAYLEY и участники IRON MAIDEN почтили память Пола Ди'Анно

21 май 2025 : 		 Надгробие Пола Ди'Анно

27 апр 2025 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от PAUL DI’ANNO

18 мар 2025 : 		 Нереализованные треки PAUL DI'ANNO выйдут весной

13 мар 2025 : 		 STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером»

5 мар 2025 : 		 Выходит новая книга Пола Ди'Анно

11 ноя 2024 : 		 Причина смерти Пола Ди'Анно

28 окт 2024 : 		 Концерт памяти Пола Ди'Анно пройдет в ноябре

26 окт 2024 : 		 Пол Ди'Анно будет похоронен в Лондоне

24 окт 2024 : 		 Музыканты WARHORSE почтили память Пола Ди'Анно

23 окт 2024 : 		 Документальный фильм о Поле Ди'Анно выйдет в 2025

21 окт 2024 : 		 IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно

21 окт 2024 : 		 Умер Пол Ди'Анно

13 сен 2024 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO

2 сен 2024 : 		 PAUL DI'ANNO о встрече с бывшими, здоровье и творчестве

9 авг 2024 : 		 PAUL DI'ANNO перезаписал IRON MAIDEN

25 июл 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «ЗСРнР та еще хрень!»

24 июн 2024 : 		 Новое видео PAUL DI'ANNO

23 июн 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Последние годы дались мне тяжело»

11 апр 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я чуть не умер в Буэнос-Айресе!»
Фильм о Поле Ди'Анно выйдет в июле



Cleopatra Entertainment объявила о кинотеатральном релизе документального фильма "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer". Картина доступна в кинотеатрах Великобритании с 1 мая 2026 года — стартовые показы прошли в бирмингемском Mockingbird Cinema, после чего фильм будут демонстрировать до 2 июня в сети кинотеатров Light Cinema. Полный список сеансов и ссылки на покупку билетов доступны на musicfilmnetwork.com. Пока фильм продолжает фестивальный прокат в США — включая Sound Unseen в Миннеаполисе (13 мая) и San Francisco Documentary Festival (3 июня) — его североамериканская театральная премьера для широкой публики состоится 9 июня 2026 года в 19:00 в Lumiere Music Hall Theater в Беверли-Хиллз, Калифорния. Эта дата также станет официальным североамериканским релизом цифровой VOD-версии и DVD/Blu-ray-изданий. Сразу после показа в Беверли-Хиллз пройдет специальная Q&A-сессия с режиссером Wes Orshoski.

В этом предельно откровенном и интимном фильме Orshoski показывает последние годы жизни покойного вокалиста как эмоциональные американские горки. В картине появляются James Hetfield из METALLICA, Gene Simmons из KISS, Steve Harris из IRON MAIDEN, а также участники EXODUS, SLAYER, MEGADETH, OVERKILL и SEPULTURA. Фильм рассказывает историю того, как двое фанатов IRON MAIDEN встретили Di'Anno в самый тяжелый период его жизни и решили помочь ему восстановить здоровье и перезапустить карьеру.

Metal Hammer описал новую работу Orshoski как «мучительно честный взгляд на разочарование и физическую слабость Di'Anno в один из самых тяжелых периодов его жизни — с предельно жестким, без прикрас подходом к материалу, который куда лучше служит наследию Paul, чем любая стерильная панегирика». В свою очередь Metal Talk назвал фильм «сырым, мрачным и очень личным документальным рассказом о трагических последних годах оригинального вокалиста IRON MAIDEN Paul Di'Anno».

С середины 2010-х Di'Anno был прикован к инвалидному креслу, а во время пандемии COVID-19 его здоровье резко ухудшилось. Тогда те самые два фаната организовали краудфандинговую кампанию, благодаря которой музыкант переехал в Хорватию. Там — при помощи поклонников и врачей — ему удалось кардинально изменить ситуацию, несмотря на постоянные финансовые проблемы. Он вновь встретился со своими бывшими коллегами по MAIDEN и даже влюбился. В конечном итоге Di'Anno совершает драматичное и героическое возвращение на сцену. Все это было заснято для "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer", съемки которого Orshoski начал еще в 2017 году.

«Годами там особо нечего было снимать, — говорит Orshoski, среди работ которого также числятся "Lemmy" о фронтмене MOTÖRHEAD Lemmy Kilmister и "The Damned: Don't You Wish That We Were Dead". — Пол ждал операций, которые британские врачи просто не одобряли. Он находился в невероятно темном состоянии. Но когда он оказался в Хорватии, фанаты и врачи дали ему ту надежду, которую он отчаянно искал. Было прекрасно наблюдать за этим. Я хотел снять фильм, не похожий ни на один рок-док, который вы когда-либо видели. И, думаю, в итоге у нас получилось».

Один из символов движения New Wave Of British Heavy Metal конца 1970-х — начала 1980-х, родившийся в Лондоне Di'Anno помог IRON MAIDEN прорваться на мировую сцену, записав с группой два основополагающих метал-альбома: дебютный "Iron Maiden" 1980 года и легендарный "Killers" 1981-го. В одной из самых известных историй в истории метала Di'Anno покинул MAIDEN в 1981 году, а его место занял Bruce Dickinson, после чего среди фанатов по всему миру начались вечные споры о том, какой состав и какой вокалист был и остается лучшим. И этот спор продолжается до сих пор — почти 50 лет спустя.




