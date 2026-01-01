16 май 2026



Фильм о Поле Ди'Анно выйдет в июле



Cleopatra Entertainment объявила о кинотеатральном релизе документального фильма "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer". Картина доступна в кинотеатрах Великобритании с 1 мая 2026 года — стартовые показы прошли в бирмингемском Mockingbird Cinema, после чего фильм будут демонстрировать до 2 июня в сети кинотеатров Light Cinema. Полный список сеансов и ссылки на покупку билетов доступны на musicfilmnetwork.com. Пока фильм продолжает фестивальный прокат в США — включая Sound Unseen в Миннеаполисе (13 мая) и San Francisco Documentary Festival (3 июня) — его североамериканская театральная премьера для широкой публики состоится 9 июня 2026 года в 19:00 в Lumiere Music Hall Theater в Беверли-Хиллз, Калифорния. Эта дата также станет официальным североамериканским релизом цифровой VOD-версии и DVD/Blu-ray-изданий. Сразу после показа в Беверли-Хиллз пройдет специальная Q&A-сессия с режиссером Wes Orshoski.



В этом предельно откровенном и интимном фильме Orshoski показывает последние годы жизни покойного вокалиста как эмоциональные американские горки. В картине появляются James Hetfield из METALLICA, Gene Simmons из KISS, Steve Harris из IRON MAIDEN, а также участники EXODUS, SLAYER, MEGADETH, OVERKILL и SEPULTURA. Фильм рассказывает историю того, как двое фанатов IRON MAIDEN встретили Di'Anno в самый тяжелый период его жизни и решили помочь ему восстановить здоровье и перезапустить карьеру.



Metal Hammer описал новую работу Orshoski как «мучительно честный взгляд на разочарование и физическую слабость Di'Anno в один из самых тяжелых периодов его жизни — с предельно жестким, без прикрас подходом к материалу, который куда лучше служит наследию Paul, чем любая стерильная панегирика». В свою очередь Metal Talk назвал фильм «сырым, мрачным и очень личным документальным рассказом о трагических последних годах оригинального вокалиста IRON MAIDEN Paul Di'Anno».



С середины 2010-х Di'Anno был прикован к инвалидному креслу, а во время пандемии COVID-19 его здоровье резко ухудшилось. Тогда те самые два фаната организовали краудфандинговую кампанию, благодаря которой музыкант переехал в Хорватию. Там — при помощи поклонников и врачей — ему удалось кардинально изменить ситуацию, несмотря на постоянные финансовые проблемы. Он вновь встретился со своими бывшими коллегами по MAIDEN и даже влюбился. В конечном итоге Di'Anno совершает драматичное и героическое возвращение на сцену. Все это было заснято для "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer", съемки которого Orshoski начал еще в 2017 году.



«Годами там особо нечего было снимать, — говорит Orshoski, среди работ которого также числятся "Lemmy" о фронтмене MOTÖRHEAD Lemmy Kilmister и "The Damned: Don't You Wish That We Were Dead". — Пол ждал операций, которые британские врачи просто не одобряли. Он находился в невероятно темном состоянии. Но когда он оказался в Хорватии, фанаты и врачи дали ему ту надежду, которую он отчаянно искал. Было прекрасно наблюдать за этим. Я хотел снять фильм, не похожий ни на один рок-док, который вы когда-либо видели. И, думаю, в итоге у нас получилось».



Один из символов движения New Wave Of British Heavy Metal конца 1970-х — начала 1980-х, родившийся в Лондоне Di'Anno помог IRON MAIDEN прорваться на мировую сцену, записав с группой два основополагающих метал-альбома: дебютный "Iron Maiden" 1980 года и легендарный "Killers" 1981-го. В одной из самых известных историй в истории метала Di'Anno покинул MAIDEN в 1981 году, а его место занял Bruce Dickinson, после чего среди фанатов по всему миру начались вечные споры о том, какой состав и какой вокалист был и остается лучшим. И этот спор продолжается до сих пор — почти 50 лет спустя.







