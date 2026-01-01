Новости
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 27
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 23
19 май 2026 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

17 май 2026 : 		 DEVIN TOWNSEND: «Вокалисту сложно — ему не спрятаться»

30 апр 2026 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

23 апр 2026 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

6 апр 2026 : 		 DEVIN TOWNSEND: «Последние полтора года были самыми сложными в моей жизни»

17 мар 2026 : 		 DEVIN TOWNSEND: «С детства вынашивал идею The Moth»

12 мар 2026 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

29 янв 2026 : 		 Новая песня DEVIN TOWNSEND

29 окт 2025 : 		 Акустика от DEVIN TOWNSEND

14 май 2025 : 		 Видео полного выступления DEVIN TOWNSEND

11 май 2025 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND

29 апр 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND хочет взять паузу

29 мар 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND представил оперу

12 мар 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND: «Все, что было, я вложил в "The Moth"»

6 мар 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND и STEVE VAI сотрудничают

29 ноя 2024 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND

15 окт 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND представил видео

26 сен 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND выступит с оркестром

20 сен 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND представил видео

23 авг 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND представил видео

16 мар 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND готовит книгу

29 янв 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND: «Что есть творчество? Желание быть замеченным или...»

19 ноя 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND исполняет STRAPPING YOUNG LAD

5 ноя 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND представляет бокс-сет

16 окт 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND о новом проекте

24 сен 2023 : 		 Юбилейная версия альбома DEVIN TOWNSEND выйдет осенью
Новое видео DEVIN TOWNSEND



Prepare For War, новое видео DEVIN TOWNSEND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Moth", выходящего 29 мая, который будет выпущен на в варианте тройного CD и Blu-Ray, включающий The Moth на CD1; "The Moth - The Afterlife" на CD2 и "The Moth - The War (Live)" на CD3. Blu-ray будет содержать концертный клип "The Moth - The War", а также Dolby Atmos и High Resolution Stereo версии "The Moth" и "The Moth - The Afterlife"; в варианте двойного диска (альбом и "The Moth - The Afterlife"), обычном CD, на тройном виниле и в цифровом варианте:

01. Semi-prologue
02. War Beyond Words
03. The Moth
04. Ode To My Eye
05. Enter The City
06. Covered By Causes
07. Lexin
08. Runaways
09. A Proxy For God
10. The Mothers
11. Orion
12. Stay There
13. Home At Night
14. Intermission
15. Lexin Returns
16. The Clergy
17. Prepare For War
18. The Big Snit
19. Silver Princess
20. A Life In Review
21. Metamorphosis
22. Stained Hearts
23. Let Go
24. We Don't Deserve Dogs






