Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 72
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 72
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
[= ||| все новости группы



*

Breaking Benjamin

*



16 май 2026 : 		 Почему вокалист BREAKING BENJAMIN боится летать

14 май 2026 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

12 май 2026 : 		 BREAKING BENJAMIN представили нового ударника

26 янв 2026 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новый сингл

30 авг 2025 : 		 Барабанщик BREAKING BENJAMIN завязывает с турами

27 апр 2025 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новое видео

13 янв 2025 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

6 дек 2024 : 		 Видео с текстом от BREAKING BENJAMIN

10 ноя 2024 : 		 Вокалист BREAKING BENJAMIN: «Временами я жужжу в ванной»

26 окт 2024 : 		 Вокалист BREAKING BENJAMIN: «Мы не спешим»

16 окт 2024 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

16 окт 2024 : 		 BREAKING BENJAMIN на BMG

28 май 2024 : 		 Новой музыке BREAKING BENJAMIN быть!

9 апр 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN о новом материале

17 мар 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новое видео

16 фев 2024 : 		 BREAKING BENJAMIN работают над новым материалом

9 фев 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новое видео

16 янв 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN выпускает сольную пластинку

17 июл 2023 : 		 У BREAKING BENJAMIN много нового

15 май 2023 : 		 BREAKING BENJAMIN работают над новой музыкой

1 окт 2021 : 		 MARK KLEPASKI выступил с BREAKING BENJAMIN

6 дек 2020 : 		 Видео BREAKING BENJAMIN

25 июл 2020 : 		 GAVIN ROSSDALE исполняет ALICE IN CHAINS с BREAKING BENJAMIN

21 май 2020 : 		 BREAKING BENJAMIN отменили летний тур с BUSH и THEORY OF A DEADMAN

16 апр 2020 : 		 LACEY STURM в новом видео BREAKING BENJAMIN

8 мар 2020 : 		 Вокалист BUSH присоединился на сцене к BREAKING BENJAMIN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Почему вокалист BREAKING BENJAMIN боится летать



zoom
В недавнем интервью Benjamin Burnley обсудил будущий тур с Европе:

«В конце месяца я отправляюсь в Европу. А я не летаю на самолетах, поэтому мне придется идти на корабле, и из-за этого я вынужден уезжать на неделю раньше всех».

На вопрос, боится ли он летать, он ответил:

«Да, конечно… И несмотря на то, что путешествие на корабле такое долгое и утомительное, и как бы скучно это ни было, каждый раз я говорю себе: О, боже», я просто думаю о полете и говорю себе: «Ладно, на самом деле мне так и хорошо».

Честно говоря, я не люблю путешествовать на… Я, наверное, выбрал не ту профессию. И я вообще не люблю путешествовать и скорость. Не люблю ехать быстро. И уж точно не люблю быть на высоте… Так что я и на корабле чувствую себя не очень комфортно. Просто приходится выбирать меньшее из зол, что-то в этом роде».

На вопрос, означает ли это, что он прибудет в Европу на неделю позже остальных участников BREAKING BENJAMIN, поскольку придет туда на корабле, а не на самолете, он ответил:

«Ну, они уезжают на неделю раньше, так что мы прибудем туда практически одновременно. Но я думаю, что в самом конце они все полетят домой, а так сложилось по расписанию корабля, что мне придется остаться на несколько дней дольше, пока мой корабль не отплывет обратно. Я буду в Лондоне рядом с какими-то классными местами… Так что я буду в классном районе Лондона, где есть чем заняться, и, надеюсь, мой сын будет со мной».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 79

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом