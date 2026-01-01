Почему вокалист BREAKING BENJAMIN боится летать



В недавнем интервью Benjamin Burnley обсудил будущий тур с Европе:



«В конце месяца я отправляюсь в Европу. А я не летаю на самолетах, поэтому мне придется идти на корабле, и из-за этого я вынужден уезжать на неделю раньше всех».



На вопрос, боится ли он летать, он ответил:



«Да, конечно… И несмотря на то, что путешествие на корабле такое долгое и утомительное, и как бы скучно это ни было, каждый раз я говорю себе: О, боже», я просто думаю о полете и говорю себе: «Ладно, на самом деле мне так и хорошо».



Честно говоря, я не люблю путешествовать на… Я, наверное, выбрал не ту профессию. И я вообще не люблю путешествовать и скорость. Не люблю ехать быстро. И уж точно не люблю быть на высоте… Так что я и на корабле чувствую себя не очень комфортно. Просто приходится выбирать меньшее из зол, что-то в этом роде».



На вопрос, означает ли это, что он прибудет в Европу на неделю позже остальных участников BREAKING BENJAMIN, поскольку придет туда на корабле, а не на самолете, он ответил:



«Ну, они уезжают на неделю раньше, так что мы прибудем туда практически одновременно. Но я думаю, что в самом конце они все полетят домой, а так сложилось по расписанию корабля, что мне придется остаться на несколько дней дольше, пока мой корабль не отплывет обратно. Я буду в Лондоне рядом с какими-то классными местами… Так что я буду в классном районе Лондона, где есть чем заняться, и, надеюсь, мой сын будет со мной».







