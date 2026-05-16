сегодня



Пять тяжелых треков от лидера KREATOR



MILLE PETROZZA в недавнем интервью ответил на вопрос о пятерке любимых "тяжелых песен":



«Я бы выбрал что-нибудь из репертуара JUDAS PRIEST, быть может, «Electric Eye». Из IRON MAIDEN я бы выбрал песню «Killers». Что-нибудь из CELTIC FROST, например, «Circle Of The Tyrants». Пока что это все классика. Может быть, что-нибудь по-настоящему тяжелое, например, что-нибудь из METALLICA. Я бы включил «Blackened» от METALLICA. Это один из моих любимых риффов на все времена.



Идеальной хэви-металл-песней, наверное, была бы какая-нибудь... Это такое клише, но, наверное, это должна быть песня BLACK SABBATH. Я бы выбрал «Symptom Of The Universe». Это не самый очевидный выбор — все бы выбрали, например, «Paranoid» или что-то в этом роде — но я думаю, что в «Symptom Of The Universe» есть потрясающий рифф.



Почти невозможно [выбрать только пять песен]. Я люблю все виды хэви-металла, и я люблю все виды... Мне нравятся новые вещи. Мне нравятся старые вещи. Но я должен был выбрать пять, и, очевидно, это классические песни».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 126

