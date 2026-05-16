Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 72
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 30
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 72
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 30
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
[= ||| все новости группы



*

Kreator

*



16 май 2026 : 		 Пять тяжелых треков от лидера KREATOR

14 май 2026 : 		 KREATOR в Kerrang! Pit

10 май 2026 : 		 Лидер KREATOR: «Буду топить до талого!»

30 мар 2026 : 		 Новое видео KREATOR

24 фев 2026 : 		 Лидер KREATOR: «Делать прямолинейный трэш-альбом было бы скучно»

1 фев 2026 : 		 Лидер KREATOR: «Каждая песня на альбоме — посвящение»

16 янв 2026 : 		 Новое видео KREATOR

29 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Может будет и вторая часть книги»

27 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Все принимали участие в создании нового материала»

21 дек 2025 : 		 Концертное видео KREATOR

19 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Я не хочу превращаться в нафталиновую группу»

9 дек 2025 : 		 Басист KREATOR: «Я знаю свое место в группе»

5 дек 2025 : 		 Новое видео KREATOR

27 ноя 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Поиск риффов — это лишь 10-15% песни»

11 ноя 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Я три года потратил на написание новых песен»

31 окт 2025 : 		 Новое видео KREATOR

30 сен 2025 : 		 ULI JON ROTH присоединился на сцене к KREATOR

29 сен 2025 : 		 Гитарист KREATOR: «Мы использовали новые подходы»

26 сен 2025 : 		 Новое видео KREATOR

25 сен 2025 : 		 Новый сингл KREATOR уже в пятницу

28 авг 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR покажут в кино

31 июл 2025 : 		 KREATOR ждут финальный микс

30 июл 2025 : 		 Винил KREATOR выйдет осенью

29 июл 2025 : 		 KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи

30 июн 2025 : 		 KREATOR завершают работу над альбомом

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KREATOR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Пять тяжелых треков от лидера KREATOR



zoom
MILLE PETROZZA в недавнем интервью ответил на вопрос о пятерке любимых "тяжелых песен":

«Я бы выбрал что-нибудь из репертуара JUDAS PRIEST, быть может, «Electric Eye». Из IRON MAIDEN я бы выбрал песню «Killers». Что-нибудь из CELTIC FROST, например, «Circle Of The Tyrants». Пока что это все классика. Может быть, что-нибудь по-настоящему тяжелое, например, что-нибудь из METALLICA. Я бы включил «Blackened» от METALLICA. Это один из моих любимых риффов на все времена.

Идеальной хэви-металл-песней, наверное, была бы какая-нибудь... Это такое клише, но, наверное, это должна быть песня BLACK SABBATH. Я бы выбрал «Symptom Of The Universe». Это не самый очевидный выбор — все бы выбрали, например, «Paranoid» или что-то в этом роде — но я думаю, что в «Symptom Of The Universe» есть потрясающий рифф.

Почти невозможно [выбрать только пять песен]. Я люблю все виды хэви-металла, и я люблю все виды... Мне нравятся новые вещи. Мне нравятся старые вещи. Но я должен был выбрать пять, и, очевидно, это классические песни».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

16 май 2026
Gustaff
Приятно почитать рассуждения грамотного музыканта
просмотров: 126

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом