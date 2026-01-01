Новости
Blind Guardian

16 май 2026 : BLIND GUARDIAN надеются на

25 фев 2026 : Концертное видео BLIND GUARDIAN

12 дек 2025 : BLIND GUARDIAN готовят акустическую версию "Nightfall In Middle-Earth"

24 ноя 2025 : BLIND GUARDIAN открыли 'Somewhere Far Beyond North American Tour 2025'

19 ноя 2025 : Концертное видео BLIND GUARDIAN

24 окт 2025 : Вокалист BLIND GUARDIAN обещает мелодичный альбом в 2027

22 сен 2025 : Концертное видео BLIND GUARDIAN

15 сен 2025 : Концертное видео BLIND GUARDIAN

22 авг 2025 : Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

18 мар 2025 : Концертное видео BLIND GUARDIAN

13 янв 2025 : Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

24 дек 2024 : BLIND GUARDIAN о туре

9 дек 2024 : BLIND GUARDIAN обновили видео

29 ноя 2024 : Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

15 ноя 2024 : Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

2 ноя 2024 : Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

21 окт 2024 : Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

7 окт 2024 : Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

28 сен 2024 : Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

16 сен 2024 : Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

7 сен 2024 : Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

24 авг 2024 : Вокалист BLIND GUARDIAN записывает "Time What Is Time"

8 авг 2024 : BLIND GUARDIAN о Wacken Open Air 2024

5 авг 2024 : Новая музыка BLIND GUARDIAN не за горами. Она за лесами

2 авг 2024 : BLIND GUARDIAN перепели The Bard's Song

12 июл 2024 : Концертное видео BLIND GUARDIAN
BLIND GUARDIAN надеются на



Вокалист BLIND GUARDIAN решился на апдейт в Ин100Грамм о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Привет всем. Небольшое сообщение от BLIND GUARDIAN. Мы просто хотим рассказать вам, на каком этапе мы сейчас находимся и о чём думаем в данный момент.

Сейчас мы только что вернулись из периода полной бездеятельности. Мы очень осторожно приступили к написанию песен. Мы пока не слишком далеко продвинулись. Дайте нам ещё, скажем, четыре или пять месяцев, прежде чем я смогу более точно сказать о процессе написания песен и о том, в каком направлении все это идет.

Мы немного писали во время гастролей, но отложили в сторону и, да, возможно, [мы] используем, что вышло, попозже. Но пока у нас свежий взгляд на всё — удивительно, не правда ли? Цель — завершить предпродакшн к концу 2026 года. Я почти уверен, что мы уложимся в этот срок, и тогда в начале 2027 года должна начаться полноценная запись».




просмотров: 63

