BLIND GUARDIAN надеются на



Вокалист BLIND GUARDIAN решился на апдейт в Ин100Грамм о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Привет всем. Небольшое сообщение от BLIND GUARDIAN. Мы просто хотим рассказать вам, на каком этапе мы сейчас находимся и о чём думаем в данный момент.



Сейчас мы только что вернулись из периода полной бездеятельности. Мы очень осторожно приступили к написанию песен. Мы пока не слишком далеко продвинулись. Дайте нам ещё, скажем, четыре или пять месяцев, прежде чем я смогу более точно сказать о процессе написания песен и о том, в каком направлении все это идет.



Мы немного писали во время гастролей, но отложили в сторону и, да, возможно, [мы] используем, что вышло, попозже. Но пока у нас свежий взгляд на всё — удивительно, не правда ли? Цель — завершить предпродакшн к концу 2026 года. Я почти уверен, что мы уложимся в этот срок, и тогда в начале 2027 года должна начаться полноценная запись».

