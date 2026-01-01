DROWNING POOL объяснили срыв тура



Участники DROWNING POOL, C.J. Pierce и Ryan McCombs, в недавнем интервью рассказали о том, почему сорвалось турне по Южной Америке, старт которого планировался на 20 марта:



C.J. : «Ну, мы должны были ехать в Южную Америку. Но вчера всё поставили на паузу. Мы реально очень ждали эту поездку. Просто по срокам все получилось так, что… Я надеюсь, ближе к концу года это снова всплывет, потому что тур должен был начаться уже через полторы недели, а вся логистика просто не успевала собраться вовремя. Там куча бюрократии и всей этой фигни. Мы просто не уложились в дедлайн. Так что надеюсь, мы всё-таки туда вернемся. Я обожаю Южную Америку. Мы очень хотим там сыграть. Я сам безумно хочу туда попасть. Но да, это всё перенесли».



Ryan добавил: «Да, мы определенно, определенно пытаемся сделать так, чтобы это всё состоялось. Потому что когда тебе позволяют заниматься этим столько лет, когда люди так долго держат тебя в игре, одна из сторон всего этого в том, что очень редко в твоем расписании появляется что-то, чего ты еще никогда не делал. А там было несколько стран, в которых лично я вообще никогда не был, так что я реально этого ждал. Так что мы точно будем добиваться того, чтобы это в итоге случилось».



C.J. продолжил: «Мы пытаемся всё организовать. Простите, Южная Америка. Мы стараемся до вас добраться».



Однако, согласно официальному заявлению организаторов южноамериканского тура DROWNING POOL, решение отменить гастроли «было совместно принято всеми местными промоутерами из-за низких продаж билетов во всех городах тура».



В заявлении также говорится: «Покупатели, уже приобретшие билеты, должны обратиться за возвратом средств напрямую в компанию, отвечающую за продажу билетов в их городе.



За дополнительной информацией и конкретными инструкциями по процедуре возврата обращайтесь к местному промоутеру.



Спасибо за понимание».







