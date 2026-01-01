Drowning Pool

16 май 2026 : 		 DROWNING POOL объяснили срыв тура

17 апр 2026 : 		 Юбилейное издание DROWNING POOL выйдет летом

7 апр 2026 : 		 DROWNING POOL хотят успеть до конца года

12 мар 2026 : 		 У DROWNING POOL хватает материала для альбома

28 фев 2026 : 		 Новое видео DROWNING POOL x SORRY X

2 ноя 2025 : 		 Гитарист DROWNING POOL о сольном альбоме

10 сен 2025 : 		 DROWNING POOL и OFFSET в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

6 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления DROWNING POOL

6 авг 2025 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Постараемся успеть до конца года»

10 июн 2025 : 		 DROWNING POOL выпустят делюкс-версию Sinner

28 май 2025 : 		 DROWNING POOL надеются выпустить альбом в этом году

13 апр 2025 : 		 Новая песня DROWNING POOL

15 мар 2025 : 		 Видео с текстом от DROWNING POOL

29 янв 2025 : 		 Гитарист DROWNING POOL о выходе на пенсию

11 янв 2025 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к распространению музыки на физносителях»

25 дек 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Я ненавижу влияние социальных сетей»

14 дек 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Никто не хочет быть следующим, чья голова окажется на разделочной доске»

26 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «У нас есть и на альбом, и на ЕР»

24 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Социальные сети — отстой!»

22 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «У нас полно материала»

5 ноя 2024 : 		 Гитарист DROWNING POOL: «Мы сейчас кайфуем как никогда!»

5 окт 2024 : 		 Новый альбом DROWNING POOL в 2025?

3 окт 2024 : 		 Новое видео DROWNING POOL

20 сен 2024 : 		 Новая песня DROWNING POOL

13 сен 2024 : 		 DROWNING POOL определились с синглом

21 авг 2024 : 		 Новый трек DROWNING POOL выйдет в течении месяца
DROWNING POOL объяснили срыв тура



Участники DROWNING POOL, C.J. Pierce и Ryan McCombs, в недавнем интервью рассказали о том, почему сорвалось турне по Южной Америке, старт которого планировался на 20 марта:

C.J. : «Ну, мы должны были ехать в Южную Америку. Но вчера всё поставили на паузу. Мы реально очень ждали эту поездку. Просто по срокам все получилось так, что… Я надеюсь, ближе к концу года это снова всплывет, потому что тур должен был начаться уже через полторы недели, а вся логистика просто не успевала собраться вовремя. Там куча бюрократии и всей этой фигни. Мы просто не уложились в дедлайн. Так что надеюсь, мы всё-таки туда вернемся. Я обожаю Южную Америку. Мы очень хотим там сыграть. Я сам безумно хочу туда попасть. Но да, это всё перенесли».

Ryan добавил: «Да, мы определенно, определенно пытаемся сделать так, чтобы это всё состоялось. Потому что когда тебе позволяют заниматься этим столько лет, когда люди так долго держат тебя в игре, одна из сторон всего этого в том, что очень редко в твоем расписании появляется что-то, чего ты еще никогда не делал. А там было несколько стран, в которых лично я вообще никогда не был, так что я реально этого ждал. Так что мы точно будем добиваться того, чтобы это в итоге случилось».

C.J. продолжил: «Мы пытаемся всё организовать. Простите, Южная Америка. Мы стараемся до вас добраться».

Однако, согласно официальному заявлению организаторов южноамериканского тура DROWNING POOL, решение отменить гастроли «было совместно принято всеми местными промоутерами из-за низких продаж билетов во всех городах тура».

В заявлении также говорится: «Покупатели, уже приобретшие билеты, должны обратиться за возвратом средств напрямую в компанию, отвечающую за продажу билетов в их городе.

За дополнительной информацией и конкретными инструкциями по процедуре возврата обращайтесь к местному промоутеру.

Спасибо за понимание».




