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Вокалист POP EVIL очень доволен новым материалом



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В рамках беседы с вокалистом POP EVIL, Leigh Kakaty ответил на вопрос, начал ли он и коллеги по группе работу над новым материалом:

«Мы пока немного отложили всё на второй план. Сейчас группы выпускают музыку совсем не так, как это было, когда мы начинали. Кажется, будто этот альбом вышел только вчера, но уже через несколько недель мы приступаем к написанию нового материала. Так что мы очень воодушевлены.

Ещё до того, как Joey ["Chicago" Walser] и Blake Allison присоединились к группе, у нас был разговор — кажется, это было примерно в 2018 году. Я тогда сказал... Потому что большую часть своей карьеры я занимался написанием материала практически сам, и мне очень хотелось привнести новую энергию. Нельзя бесконечно писать одни и те же мелодии — в какой-то момент думаешь: "Мне нужно что-то свежее".

Иногда работаешь с продюсерами, но они не гастролирующие музыканты — они просто продюсируют записи. А тогда мы говорили: "Joey, Blake, давайте соберёмся и попробуем что-нибудь написать вместе". Мы обсуждали это много лет назад, постепенно подводя всё к этому. Потом, конечно, произошли изменения в составе, и неожиданно они сами стали частью группы.

Но всё развивалось настолько быстро, что на двух последних альбомах мы лишь немного попробовали писать вместе, но не в том формате, который действительно планировали. А сейчас для группы наступило правильное время.

Прошлый альбом был для меня очень личным. Мне нужно было выплеснуть часть своих переживаний, чтобы двигаться дальше. Иногда музыка бывает не столько для поклонников, сколько для тебя самого. Такое случается редко, но бывает. И этот альбом был именно таким.

Мы сейчас готовимся делать уже девятую пластинку. Так вот, восьмой альбом был больше обо мне. И я рад, что этот этап остался позади. Я много лет нёс на себе тяжёлый груз в рамках этого проекта. И то, как остальные ребята поддержали меня и сказали: "Тебе нужно это сделать. Выпусти этот альбом, а потом будем двигаться дальше", значило для меня очень многое.

А теперь пришло время двигаться вперёд. И впервые за долгое время я действительно не знаю, каким получится следующий альбом. Бодрит нереально! Потому что мы не хотим подходить к нему с каким-то заранее составленным планом. Мы просто хотим нырнуть в процесс и посмотреть, куда он нас приведёт.

Blake уже почти пять лет в группе, Joey тоже давно стал её частью, и сейчас мы можем говорить об этом составе как о полноценной команде. Мы искренне считаем, что это лучший состав в истории POP EVIL. И мы находимся в лучшем состоянии за всё время существования группы — уж точно в самом здоровом внутреннем состоянии.

А в современном роке и металле это особенно важно. Конкуренция огромная, всё очень непросто, поэтому внутри коллектива должна быть стабильность. И мне кажется, что именно сейчас у нас лучший шанс расти дальше, двигаться вперёд и показать лучшую версию самих себя — какой бы ни оказалась следующая глава истории POP EVIL.

Мы готовы к этому, мы этого ждем и предвкушаем!»




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